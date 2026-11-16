El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre los graves riesgos para la salud que implica la aplicación de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en centros de estética, peluquerías, gabinetes cosmetológicos y domicilios particulares, por parte de personas que no cuentan con título médico habilitante.



A través de un informe sanitario, la institución alertó sobre la creciente proliferación de ofertas de estos tratamientos y recordó que, aunque el PRP se obtiene de la propia sangre del paciente y tiene aplicaciones terapéuticas reconocidas en distintas especialidades, su extracción, procesamiento e inoculación constituyen actos médicos que requieren formación profesional y condiciones sanitarias estrictas.



En ese sentido, el Colegio advirtió sobre una falsa sensación de seguridad en torno a estos procedimientos. “La realidad clínica demuestra lo contrario: el peligro crítico no radica únicamente en el origen del material, sino en cómo se manipula y en dónde se inyecta”, se señaló en el informe.



Entre las principales complicaciones que pueden producirse se encuentran infecciones bacterianas graves, abscesos, necrosis de tejidos, lesiones nerviosas e incluso ceguera permanente, especialmente cuando las infiltraciones se realizan en el rostro sin el conocimiento anatómico necesario. Asimismo, el documento remarcó que la aplicación de PRP sobre lesiones cutáneas que no fueron previamente evaluadas podría estimular la proliferación de tumores o melanomas preexistentes.



Asimismo, la publicación alertó sobre la ausencia de condiciones adecuadas para responder ante eventuales emergencias en diversos ámbitos donde se promocionan estas prácticas. Los establecimientos no autorizados, “carecen de equipamiento, medicación y formación para actuar frente a cuadros de shock anafiláctico, síncopes o complicaciones vasculares agudas”, se señaló.



En cuanto al marco legal, el Colegio recordó que la manipulación de sangre y sus componentes está sujeta a normas específicas de hemoterapia y bioseguridad. En ese sentido, advirtió que la extracción, el procesamiento y la posterior reinyección de estos componentes por parte de personas sin título médico habilitante configura un presunto ejercicio ilegal de la medicina.



Frente a este escenario, la institución recomendó a la población verificar que los procedimientos sean indicados y realizados por médicos matriculados, constatar que los establecimientos cuenten con las habilitaciones sanitarias correspondientes y desconfiar de las promociones informales que presentan estas prácticas como simples tratamientos cosméticos.



Finalmente, el informe subrayó que todo procedimiento invasivo debe contemplar una evaluación clínica previa, la explicación de los posibles riesgos y la firma del consentimiento informado. “El cuidado de la salud exige responsabilidad, conocimiento científico y apego a las normas sanitarias”, concluyó el informe, remarcando la importancia de evitar que prácticas propias del ejercicio médico queden en manos de personas sin la formación ni las habilitaciones necesarias.

