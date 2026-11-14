Llega el II Encuentro Nacional de Batucadas, Baterías y Pasistas

Olavarría se apresta para recibir el 5, 6 y 7 de diciembre en el Polideportivo de Mariano Moreno, frente a la Sociedad Rural, el II Encuentro Nacional de Batucadas, Baterías, Reinas y Pasistas organizado por la Asociación Civil Auténticos de Bahía Ba.

Esta fiesta del ritmo, declarada de Interés Cultural Municipal, se enmarca en la celebración de los 21 años de trayectoria de esta agrupación. La entrada tendrá el valor de $5.000 por día y con cada número de la entrada los espectadores podrán participar de interesantes sorteos.

Está prevista la presencia de 26 agrupaciones de todo el país a competir junto a tres locales, que pondrán a prueba sus destrezas ante 19 jurados de todo el país, entre ellos 3 que llegarán directamente desde Río de Janeiro.

A lo largo de los 3 días habrá patio de comidas, artesanos, emprendedores, peloteros para los chicos y exhibición de autos antiguos. Y como será un gran acampe el predio permite espacio para 600 carpas para recibir a todas las agrupaciones que llegarán desde todo el país.

Está a la venta una rifa con un valor de $4.000, cuyo sorteo se formalizará el domingo 6 de diciembre a las 22, en vivo, por bolillero.

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE - COMPETENCIA DE BATUCADA

06:00 hs - Acreditaciones de las agrupaciones

12:00 hs - Almuerzo agrupaciones

15:00 hs - Sorteo de orden de batucada

17:00 hs - Banda de reggae

18:30 hs - Banda de rock

20:00 hs - Presentación del jurado

21:00 hs - Inicio de la competencia de batucada

En el intervalo: estará Caporales Sangre Morena

Luego sigue la competencia y show musical de grupo de danza

01:00 hs - Entrega de premios

02:00 hs - Banda de cumbia Ritmo Cumbiero y cierre con DJ en vivo

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE - COMPETENCIA DE BATERÍA

10:00 hs - Samba no pé

12:00 hs - Almuerzo

14:00 hs - Sorteo de orden de batería

15:00 hs - Clínica de percusión

17:00 hs - Batuque: todas las agrupaciones tocando juntas, alrededor de 800 tambores sonando al mismo tiempo

18:30 hs - Banda de rock

20:30 hs - Presentación de la Escuela de Samba Bahía Ba

21:00 hs - Inicio de la competencia de batería

00:00 hs - Entrega de premios y cierre del día

LUNES 7 DE DICIEMBRE - PEÑA FOLCLÓRICA

A partir de las 20:00 hs - Peña folclórica, para darle un cierre al Festival de la Danza y el Tambor con artistas locales:

Coco Masías, Silvio Tisera, Con el Alma, El Legado y Herederos

Cierre del evento 02:00 hs

PREMIOS

1° - 1 Moto 110cc

2° - 1 Viaje para 2 personas, 3 días a Mar del Plata

3° - 1 Bici 29"

4° - 1 TV 32"

5° - 1 Orden de compra de $200.000

6° - 1 Cena para 2 personas

7° - 1 Desayuno para 4 personas

8° - 1 Licuadora

9° - 1 Pava eléctrica

10° - 1 Cafetera