La crisis también llegó a las facturas para el mate de los domingos

Según un informe recientemente publicado, una de las costumbres culturales más fuertes en la mesa de los argentinos se está haciendo cada vez menos accesible a los bolsillos y ello repercute en las ventas.

Fiel compañera para mate compartido, la comparación interanual da una caída del 80% en la venta de facturas en particular y del sector pastelero y repostero en general. Idéntico panorama para las masas finas y los sándwiches de miga.

Estos datos, de acuerdo con este trabajo, van a la par con la caída de un 55% en el consumo de pan en los últimos dos años en toda la Argentina.

El informe cita que el ahogo financiero de los comercios responde a una pinza económica marcada por incrementos constantes en las materias primas y los servicios públicos.

Entre los principales aumentos, los panaderos mencionaron que la caja de margarina trepó de $40.000 a los $120.000 para luego estabilizarse entre $85.000 y los $90.000.

El cajón de huevos subió en los últimos meses de $35.000 a $72.000 y la bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000.

En la misma dirección, los comerciantes enfrentan facturas de energía eléctrica que oscilan el millón de pesos.

En una rápida recorrida por el sector local, los comerciantes olavarrienses no quisieron arriesgar un número, aunque sí reconocieron que las ventas están lejos de los mejores años.

Una de las fuentes consultadas por este medio comentó que “hace mucho tiempo que no tocamos el precio de la docena porque no podríamos competir” y certificó que, aunque se incrementaron los insumos y los servicios, la recaudación de caja es casi la misma de dos años atrás.

Otro comerciante del sector dijo que las ventas se levantaron un poco con motivo del “Día de la Madre” y luego se volvieron a desplomar. Y acotó que la demanda está lejos de lo que sucedía hace cuatro o cinco años.

Un veterano del gremio, ya alejado del mostrador, pero de contactos fluidos con sus pares, admitió “que está complicado el tema. Que las ventas bajaron mucho es cierto, aunque no en el porcentaje que trascendió. Sí que se vende menos que hace cuatro o cinco años y ese 80% del que hablan tal vez tiene que ver con quince o veinte años atrás”.