Racing, el último clasificado a semifinales del Torneo "Juan Domingo Marinangeli"

El torneo oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tiene a su último clasificado a semifinales, luego de que Racing festejará en el Buglione Martinese.

El "Chaira" derrotó 2 a 0 a Embajadores y aseguró su continuidad en la competencia liguista. Facundo Tucker y Santiago Izaguirre, en la segunda parte, marcaron los goles del ganador.

Los dirigidos por Carlos Tavare, ganadores de la Etapa Regular, aprovecharon dos de las pocas situaciones que crearon ante un buen marco de público y ante su gente aseguraron su presencia en la siguiente llave de Play-Off en un discreto y disputado duelo.

La primera parte inició con llegadas claras de los hermanos Izaguirre en el local y Rojas en la visita, pero disminuyó en intensidad ante un conjunto visitante que logró sostener el equilibrio durante buena parte del encuentro, pero necesitado de la victoria no salió favorecido en las variantes ofensivas que propuso y no pudo evitar la derrota.

En el complemento, y con el “Diplomático” buscando la victoria de la clasificación se desacomodó en defensa y Racing lo aprovechó para anotar, en sus únicas dos chances, la diferencia.

Primero apareció Facundo Tucker en el área tras una serie de rebotes que nadie pudo despejar cuando iban 68´ y 10 minutos más tarde, Santiago Izaguirre apareció por atrás de toda la defensa para conectar el centro que llegó desde la derecha y puso cifras definitivas.

Buen triunfo racinguista que se guardó bastante poco para la revancha de Semifinales del Torneo Regional Amateur y apuesta fuerte también a la consagración en el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”.

Síntesis Racing – Embajadores:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Nicolás Moreno

Racing (2): Nicolás Arista; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Bernardo Pérez Ramírez; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti (A. Cataldi), Jonathan Galmez Parra (P. Mujica); Nadir Hadad, Fermín Kolman (U. Mormando). DT- Carlos Tavare

Embajadores (0): Agustín Bonavetti; Enzo Carrera (T. Pintos), Franco Gómez, Nahuel Moro, Humberto Alves (F. Navarro); Emilio Scipini, Franco Irusta,Nicolás Daffara, Bautista Biondi; Sebastián Vecchio (F. Fernández), Luciano Rojas. DT- Jonatan San Julián

Amonestados: Scacheri (RAC); Daffara, Rojas (CEO)

Expulsados: Quintana -PF- (CEO)

Goles: 23´ ST Facundo Tucker (RAC); 33´ ST Santiago Izaguirre (RAC)