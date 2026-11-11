“Argentina, levántate y camina” dijo el Papa en su despedida del país

Sol Pallero y Agustina Pagano / enviadas especiales a Luján

Ante una multitud que según los cálculos oficiales superó las 3,5 millones de personas, en su despedida del país el papa León XIV pidió por “los pobres, los enfermos, los migrantes y los presos”.

“Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos. Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica” dijo el Santo Padre.

“Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir. La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades” expresó León XIV en un altar especialmente levantado frente a la Basílica.

Según datos oficiales del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, unas 3,5 millones de personas se congregaron en Luján para participar de la misa encabezada por el papa León XIV. A las 9 de la mañana, el primer relevamiento registraba 2,5 millones de asistentes, pero la cifra ascendió a 3,5 millones una vez iniciada la celebración.

Como en cada una de sus participaciones, León enalteció la figura de su antecesor argentino: "Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

León XIV dijo que "muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad".

Reclamó además que "seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar. Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

Durante la homilía en Luján, el papa León XIV afirmó que “muchos hermanos nuestros pueden estar viviendo momentos de calvario por falta de trabajo y pobreza”.

La circulación de la pequeña figura mariana de la Virgen de Luján este miércoles, en la previa de la misa oficiada por el papa León XIV, despojada transitoriamente de sus telas habituales encendió, casi de inmediato, asombro entre la feligresía.

El movimiento del manto a la Virgen de Luján constituye una ceremonia solemne y estrictamente reglamentada por las autoridades eclesiásticas, ejecutada en esta oportunidad como parte del acondicionamiento protocolar para recibir al papa León XIV en la Plaza Belgrano.

En sus últimas palabras frente a los fieles argentinos, el papa León XIV agradeció el recibimiento que tuvo durante su visita a la Argentina. “Me sentí como en casa” confesó conmovido, a lo que el pueblo cristiano respondió el clásico cantito de cancha "Olé, Olé, Olé, Leoooón, Leooooón". Y luego fueron seguidas por otra melodía popular: "No se vaaa, León no se va, León no se vaaaa".

Tras la misa de cierre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice se prepara para emprender a las 14 su viaje a Perú desde el Aeropuerto Internacional "Ministro Pistarini" de Ezeiza.