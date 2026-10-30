Liga Pre-Federal: en el "Maxi", amplia victoria de Estudiantes para seguir líder

En el Maxigimnasio, Estudiantes sumó una nueva victoria en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y sigue líder del grupo a falta de dos partidos para finalizar la Zona Sur.

El “Bataraz” se impuso 95 a 64 a Independiente y sumó su 8 victoria sobre 9 presentaciones. Manuel Puente con 21 puntos fue el goleador del partido.

Poca oposición le propuso el equipo tandilense a los dirigidos por Mariano Iglesias que sacaron rápida diferencia y luego solo se encargaron de aumentarla para sentenciar la amplia conquista.

El “albinegro” estiró su invicto de local con autoridad, dominó sin complicaciones las acciones, repartió su goleo y contó con un buen trabajo colectivo ante un desconocido elenco tandilense que lejos estuvo de sus mejores producciones.

Consumado el triunfo y aún con mucho tiempo por jugar, el “Bata” aprovechó la rotación, le dio minutos a los juveniles y el “Rojinegro” se quedó con el último parcial, pero no logró cambiar la opaca imagen en el “Maxi”.

Buenos momentos de los hermanos Dilascio, el friccionado trabajo de Rivero cerca de los aros y la experiencia de Arese y Marin se destacaron en un poco vistoso duelo.

Poco descanso tendrá Estudiantes que el domingo cerrará sus presentaciones como local recibiendo a Alumni desde las 20:30 hs.

Síntesis Estudiantes – Independiente:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Chantiri, A. y Suárez, D.

Estudiantes (95): Rincón (6), Dilascio, S. (10), Arese (10), Rivero (13), Marín (19) -FI- Neuville (0), Piccinelli (5), Masson (4), Silveyra (9), Marín, L. (5), Bahl (0), Dilascio, L. (14). DT- Mariano Iglesias

Independiente (64): Rodríguez (4), Gutkin (9), Zulberti (3), Ullua (8), Puente (21) -FI- Drysdale (4), Anselmi (3), Briseño (3), San Martín (3), Buffa (7). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 29 – 12; 53 – 34; 77 – 44 y 95 – 64