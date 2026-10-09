Inauguraron las obras de ampliación de la EP Nº 65 y la Secundaria 13

Este viernes quedaron formalmente inauguradas las obras de las Escuelas Primaria N° 65 y Secundaria N° 13, en el marco de la continuidad y fortalecimiento del Plan de Infraestructura Educativa que es desplegado en todo el Partido.



El acto contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner y la presencia de ambas comunidades educativas, lo que configuró una actividad tan convocante como emotiva.



“Estas dos queridas instituciones. Aquí está el barrio Villa Aurora, Villa Magdalena, Villa Mailín, un sector de la ciudad, pero también la escuela pública, la familia. Hoy garantizamos un presente y proyectamos un futuro”, enfatizó el jefe comunal.



“Es prácticamente un nuevo edificio, que garantiza una continuidad educativa, que eso es lo más importante. Estoy agradecido y emocionado, porque este acto nos encuentra a todos juntos, unidos para celebrar. No se trata de cortar cintas, sino de poder contar historias”, concluyó.



El acto contó además con la palabra de Lucas Ward, un ex alumno de la institución que participó de manera activa en la concreción de esta obra, ya que fue parte del grupo de alumnos que acercaron el proyecto inicial, lo que dio inicio a un camino que concluyó este viernes con la presentación de los trabajos culminados.



Además, también se contó con la intervención de la docente María Rosa Gonzáles y la presentación de Los Sikuris, la mutual de Arte Popular que surgió en la Escuela N° 65.



La obra, en su conjunto, comprende de más de 450 metros cuadrados, una inversión total superior a los 460 millones de pesos.

La ampliación edilicia en la EEP Nº 65 comprende un nuevo acceso a la institución (por calle Bolívar) con vereda y rampa, patio de ingreso y de juegos, ampliación de galería y nuevo acceso, construcción de aulas, construcción de biblioteca, nuevo gabinete, refacción total de los sanitarios del establecimiento de nivel primario, colocación de cañería para nueva provisión de agua, cerramiento de muros en línea municipal, pintura exterior y rejas en acceso y forestación.



En tanto, en la Escuela Secundaria Nº 13, se ejecutó la construcción de oficinas y sanitarios en el patio, además del rearmado de la planta baja. En ese sector, se realizó un nuevo acceso al establecimiento por calle Betty Roca de Schwindt, con vereda de losetas y vado peatonal. Además, a partir de la superficie cedida por la Escuela Primaria, se realizó una preceptoría y portería, quedando en total con cinco aulas en planta baja.



Además, estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, el subsecretario de Mantenimiento y Obras Públicas Carlos Bettiga, la Jefa Regional de Educación Marta Casanella, el Jefe Distrital Julio Benítez, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales Gustavo Flensborg y las directoras de la Escuela Primaria Nº 65 y de la Escuela Secundaria Nº 13, Marcela López y María Rosa González respectivamente. También concurrieron concejales, referentes institucionales y público en general.

