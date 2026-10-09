Deportes

Palistas de Estudiantes dijeron presentes en el Provincial de Velocidad

El canotaje de Estudiantes tuvo una destacada participación en Las Flores donde tuvo lugar una nueva fecha del Campeonato Provincial de Velocidad.

Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 17:11

Por Redacción

La segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad, Regatas Promocionales, de Pista y Paracanotaje organizado por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks se desarrolló en la laguna “Difunto Manuel” del Parque Plaza Montero, en Las Flores con destacada actuación para deportistas de Estudiantes.

La competencia reunió a alrededor de 250 palistas de distintos clubes de la provincia, incluída la delegación del "Bataraz". El programa contempló competencias en K1, K2, K4, C1 y C2, sobre distancias de 200, 500 y 2000 metros, de acuerdo con las diferentes categorías y modalidades.

La delegación "albinegra" estuvo integrada por Ariel Rojo, Constanza Martínez, Bruno Gaite, Gerónimo Alderete, Francisco Dobaño Rey y Dante Basualdo Halter.

Entre los resultados obtenidos, Ariel Rojo tuvo una muy buena participación en la categoría Master. Finalizó 3° en K2 500 Master CD, junto a su compañero de embarcación, y también alcanzó el 3° puesto en K2 200 Master CD. En K1, fue 3° en Master D sobre 500 metros y repitió el resultado en K1 200 Master D. Además, junto a Constanza Martínez, obtuvo el 2° puesto en K2 Mixtos +70 sobre 2000 metros.

Por su parte, Constanza Martínez logró dos importantes resultados en la categoría Senior. Fue 2ª en K1 500 metros y se quedó con el 1° puesto en K1 200.

También tuvo participación Bruno Gaite en Menor B. Finalizó 3° en K2 2000 metros y en las pruebas individuales fue 8° en K1 2000 y 6° en 4.30 sobre 2000 metros.

La delegación se completó con Gerónimo Alderete, Francisco Dobaño Rey y Dante Basualdo Halter.

 

Fuente: prensa CAE

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