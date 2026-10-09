Palistas de Estudiantes dijeron presentes en el Provincial de Velocidad

La segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad, Regatas Promocionales, de Pista y Paracanotaje organizado por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks se desarrolló en la laguna “Difunto Manuel” del Parque Plaza Montero, en Las Flores con destacada actuación para deportistas de Estudiantes.

La competencia reunió a alrededor de 250 palistas de distintos clubes de la provincia, incluída la delegación del "Bataraz". El programa contempló competencias en K1, K2, K4, C1 y C2, sobre distancias de 200, 500 y 2000 metros, de acuerdo con las diferentes categorías y modalidades.

La delegación "albinegra" estuvo integrada por Ariel Rojo, Constanza Martínez, Bruno Gaite, Gerónimo Alderete, Francisco Dobaño Rey y Dante Basualdo Halter.

Entre los resultados obtenidos, Ariel Rojo tuvo una muy buena participación en la categoría Master. Finalizó 3° en K2 500 Master CD, junto a su compañero de embarcación, y también alcanzó el 3° puesto en K2 200 Master CD. En K1, fue 3° en Master D sobre 500 metros y repitió el resultado en K1 200 Master D. Además, junto a Constanza Martínez, obtuvo el 2° puesto en K2 Mixtos +70 sobre 2000 metros.

Por su parte, Constanza Martínez logró dos importantes resultados en la categoría Senior. Fue 2ª en K1 500 metros y se quedó con el 1° puesto en K1 200.

También tuvo participación Bruno Gaite en Menor B. Finalizó 3° en K2 2000 metros y en las pruebas individuales fue 8° en K1 2000 y 6° en 4.30 sobre 2000 metros.

La delegación se completó con Gerónimo Alderete, Francisco Dobaño Rey y Dante Basualdo Halter.

Fuente: prensa CAE