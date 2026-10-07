Transporte Público: empresas pidieron actualizar la tarifa



En las últimas horas se concretó una nueva reunión de la Mesa de Emergencia por el transporte público de pasajeros, encuentro que se realizó en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal, donde se contó con la presencia de funcionarios municipales, concejales, referentes empresariales y gremiales.



Estuvieron presentes la secretaria de Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni y el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, además de funcionarios del área de Transporte del Municipio. Concurrió el presidente del HCD Guillermo Santellán, sumado a ediles de los distintos bloques que integran el cuerpo deliberativo local.



También fueron parte de la actividad referentes de las empresas Tu Bus y De Las Sierras, concesionarias de los servicios de transporte público de pasajeros urbano e interurbano respectivamente. En la ocasión presentaron sendos informes en los que detallaron cómo los continuos incrementos en gastos operativos siguen impactando de manera directamente en la estructura de costos, dificultando la continuidad y operatividad.



Se enumeró, los continuos aumentos de combustibles, entre otras variables, tales como agua, luz o telecomunicaciones que hacen a la composición de los costos operativos, en un contexto agravado por la decisión sostenida en el tiempo por parte del Gobierno Nacional de retirar el acompañamiento al sector.



Con esos argumentos, solicitaron la aplicación de una actualización al actual cuadro tarifario que presentan los distintos servicios.



En ese marco, las personas que integran la Mesa coincidieron en la necesidad de evaluar el planteo, considerando también que, en caso de actualizarse, el monto debe no sólo amortizar el incremento de los gastos operativos, sino también configurar una suma que no se vuelva excesiva para las y los usuarios, que deberán afrontar la medida en un contexto de caída del poder adquisitivo.

