Abogados denuncian captación ilegal de clientes



El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul radicó una denuncia penal para investigar la captación ilegal de clientes.



La acción fue consecuencia de varios reclamos efectuados por colegiados que advirtieron casos de similares características, donde las personas contactadas fueron trabajadores que sufrieron accidentes laborales.



El presidente del Colegio, Luciano Capelli, contó en qué consiste esta modalidad y cómo actuó frente a ella la entidad que encabeza.



“A un trabajador accidentado lo contactan personas desconocidas que les ofrecen gestionar los trámites para reclamar la indemnización por ese accidente. Lo llamativo es que conocen perfectamente quién es, qué le pasó, dónde trabaja y qué ART lo tramita” especificó Capelli.



“Lo que ocurre es que muchas veces o la mayoría de las veces esos trabajadores ya tienen su abogado, entonces van y le dicen a su abogado, ‘mirá, me llegó esto’, y así empezaron a ocurrir un montón de casos. Esos abogados vinieron al Colegio y de alguna manera lo denunciaron. Nosotros advertimos que esta maniobra empezó a ser muy recurrente y decidimos llevarlo a la justicia penal” expresó.



Señaló Capelli que las personas que realizan estas maniobras “probablemente ni son abogados y le pagan a algún letrado para que ponga la firma” razón por la cual también se investiga un posible ejercicio ilegal de la abogacía. cuestionó además el trato despersonalizado, ya que “convocan al trabajador a la comisión de salud y hasta ese momento ni siquiera conoce al abogado que lo va a acompañar”.



“No van a velar por tus intereses, sino que su intención es llegar a un acuerdo, cobrar y cerrar el asunto” sintetizó, y señaló que “es importantísimo que la gente actúe con su abogado de confianza” para evitar engaños de este tipo.



Hasta el momento no están individualizados los responsables, sino que la denuncia apunta a determinados estudios jurídicos que se mencionan en las comunicaciones. Resta esclarecer si los mismos tienen una injerencia directa o si su nombre fue utilizado sin consentimiento.



“Esto ha ocurrido toda la vida y el Colegio de Abogados ha tenido que lidiar con esto desde siempre. Lo que es nuevo es esto de que la mecánica es idéntica en todos los casos y los mensajes que reciben los clientes son los mismos. Es un copie y pegue y solo le cambian el nombre” expresó Luciano Capelli sobre los comúnmente conocidos como “abogados caranchos”.



En este contexto, consideró, los hechos superan lo disciplinario y merecen una investigación que excede las facultades del Colegio de Abogados, la cual puede aplicar apercibimientos, suspensión de matrícula y hasta exclusión de matrícula en los casos más graves.



“No estamos solamente investigando colegas, estamos investigando una mecánica, una maniobra delictiva un poco mayor que que involucra todo un sistema. Hay una violación muy clara y muy grave de la Ley de Datos Personales. Encima es información sensible, confidencial, relativa a la salud” dijo al respecto.



“Nosotros como Colegio tenemos que velar por un ejercicio de la profesión ético, leal y correcto” cerró.