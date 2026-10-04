Ferro va por la épica y El Fortín busca seguir con vida

La tarde de este domingo tendrá momentos decisivos para los equipos olavarrienses que todavía mantienen posibilidades de avanzar en el Torneo Regional Amateur. Ferro y El Fortín afrontarán compromisos determinantes, aunque con realidades y necesidades diferentes.

El Carbonero tendrá por delante una misión tan difícil como concreta: deberá derrotar por cinco goles a Sarmiento de Pigüé para continuar en competencia. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio de la avenida Pringles, con arbitraje de una terna tandilense encabezada por Mauro Echarren, quien estará acompañado por Leandro Marzullo y Agustín Gago.

Ferro viene de sufrir una dura derrota frente a Huracán de Ingeniero White y necesita una goleada para cambiar el panorama. En el encuentro de la primera rueda, ambos equipos igualaron 3 a 3 en Pigüé. Sarmiento ya no tiene posibilidades de clasificación, pero buscará cerrar su participación con un resultado positivo.

Por su parte, El Fortín afrontará desde las 16, en el estadio “Ricardo Sánchez”, un partido clave frente a Estudiantes. El conjunto dirigido por Miguel Diorio necesita sumar y, además, estará pendiente de lo que suceda en la Villa Alfredo Fortabat, donde Loma Negra recibirá a Argentinos de 25 de Mayo.

Los resultados posibles marcan distintos escenarios para el equipo del barrio Luján. Si Argentinos pierde, El Fortín avanzará con un empate y también lo hará si consigue la victoria. En cambio, si el representante de 25 de Mayo logra igualar en su visita a Loma Negra, los dirigidos por Diorio estarán obligados a ganar ante Estudiantes. Una victoria de Argentinos elimina a los fortineros.

El partido tendrá una terna olavarriense, encabezada por Julián Figueroa, quien estará acompañado por Alejandro Scipioni y Ariel Benito Recofsky.

A la misma hora, Loma Negra será juez de las aspiraciones de ambos equipos. El conjunto de la Villa Alfredo Fortabat recibirá a Argentinos de 25 de Mayo, en un encuentro que contará con autoridades de Tandil: Lautaro Paletta será el árbitro principal, mientras que Mauro Cejas y Joaquín Castillo estarán como asistentes.

Embajadores cierra su participación el martes

El otro representante olavarriense, Embajadores, ya no tiene posibilidades de avanzar y cerrará su participación en el certamen el martes desde las 19, cuando visite a Balonpie de Bolívar.

El encuentro se disputará en la vecina ciudad y tendrá una terna de la Liga de Ayacucho. Gonzalo López será el árbitro principal, acompañado por Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.

De esta manera, la definición de la zona tendrá este domingo dos capítulos centrales para los equipos olavarrienses, con Ferro obligado a buscar una goleada y El Fortín atento a una combinación de resultados para intentar meterse en la siguiente instancia.

