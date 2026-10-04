Ferro afrontará esta tarde un partido decisivo en su camino por el Torneo Regional Amateur. El equipo dirigido por Rubén Istillarte deberá vencer como local por cinco goles a Sarmiento de Pigüé para mantener sus aspiraciones de continuar en el certamen y buscará la épica luego de la derrota 3-0 sufrida en Ingeniero White ante Huracán.

En la previa del encuentro, el capitán carbonero, Mathías Buongiorno, se refirió al particular escenario que deberá afrontar el equipo, analizó la campaña y dejó en claro que, pese a la dificultad, el plantel mantiene la confianza.

“Con mucha bronca y ansioso, deseando que llegue el inicio del partido y quemar las naves, como se dice, para tratar de lograr el objetivo. Sabemos que es muy difícil pero no imposible porque lo hemos hecho, pero el Regional es otro tipo de torneo, más cerrado. Lo vamos a intentar”, expresó.

Sobre la manera de manejar la ansiedad y la necesidad de convertir rápidamente, el defensor remarcó la importancia de mantener la tranquilidad y respetar el plan de juego.

“La gente empuja y siempre quiere que uno juegue para adelante. Tenemos que ser inteligentes. Lo dijo el DT: no buscar el quinto antes que el primero, ir de a poco y tampoco desnudarse a lo que salga. Tratar de buscar la forma y ser ordenados”, explicó.

Ferro llegó a esta instancia luego de caer ante Huracán en Ingeniero White. Buongiorno reconoció la superioridad del conjunto bahiense y valoró la experiencia que mostró el rival.

“Hace varios años que juego este torneo y la verdad que es un equipo que juega muy bien y con mucha experiencia. Se conocen entre ellos. Fueron superiores a nosotros, no tenemos nada para quejarnos en ese sentido ni poner excusas. Nos dieron dos golpes rápidos en el primer tiempo que nos cambiaron el panorama. Cuando planificás algo y te pegan dos cachetazos en 15 minutos es difícil”, analizó.

El capitán también se refirió a la particular situación que se generó en la zona, donde la paridad entre los tres equipos terminó dejando a Ferro obligado a conseguir una diferencia abultada. En otros grupos de tres integrantes, algunos equipos consiguieron sumar puntos y goles frente a rivales de menor rendimiento.

“Hubo zonas que tienen equipos que en los números son muy débiles, han perdido todos los partidos y entonces hace que seis puntos los tengas asegurados, más un buen saldo de goles. Eso es lo que a nosotros hoy nos complica y nos da bronca”, señaló.

De todos modos, Buongiorno aclaró que el plantel no pretende utilizar el formato como excusa: “No nos quejamos antes por el formato ni lo vamos a hacer ahora, porque si nosotros ganábamos en Pigüé estábamos casi clasificados. Pero bueno, es así. Como se fue desenvolviendo el grupo, hoy nos obliga a ganar por cinco goles”.

En cuanto a Sarmiento, el defensor destacó principalmente el potencial ofensivo del conjunto visitante y mencionó al delantero Graf, autor de los tres goles en el partido anterior.

“Tiene en ofensiva jugadores importantes. El nueve, Graf, que hizo los tres goles allá, tiene buenas condiciones. Nos sorprendió, pero ahora ya más o menos tenemos una idea y conocemos defectos y virtudes. Tenemos que meter intensidad y ritmo, que creo que ahí es donde nosotros hacemos la diferencia, e imponer las condiciones”, sostuvo.

Ferro sabe que no tiene margen de error. Una victoria por una diferencia menor significará la eliminación del certamen, aunque Buongiorno descartó considerar la campaña como un fracaso desde los números.

“En los números no”, respondió ante la consulta sobre si una eliminación sería un fracaso deportivo. “En la práctica sí, no nos daría por cómo se desarrollaron las otras zonas, pero bueno, andá a explicárselo al hincha. Ferro se prepara para pasar de fase y tratar de ser protagonista”.

Más allá del desenlace, el capitán aseguró que el plantel saldrá a buscar el resultado hasta el último minuto.

“Falta un partido y vamos a tratar de dejar todo para seguir en el torneo. Y si no, nos iremos con siete puntos, con bronca porque sabemos que dentro de los números hicimos lo que más o menos teníamos que hacer. Hay que afrontarlo y tenemos fe y confianza en el potencial que tenemos ofensivamente para lograr el objetivo”.

Finalmente, consultado sobre si firmaría llegar al entretiempo con una ventaja de 2-0, Buongiorno no dudó: “Hablando con los chicos, la idea es pegar un par de cachetazos de primera. Y sí, te lo firmo, más vale. Un 2 a 0 estaría genial”.

