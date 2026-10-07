Habrá una jornada de avistamiento de aves en La Máxima

El próximo sábado 10 de octubre el Bioparque La Máxima será sede del “October Big Day” organizado por el Club de Observadores de Aves (COA) en el marco de un censo mundial promovido por el Laboratorio de Ornitología de Cornell que coincide con el Día Mundial de las Aves Migratorias.



Durante 24 horas, miles de personas en todo el planeta registran observaciones para alimentar bases de datos globales que permiten monitorear el estado de las poblaciones de aves.



En Olavarría, será desde las 9:30 en el Bioparque La Máxima, con entrada libre y gratuita, apta para todas las edades y que no requiere experiencia previa.



Los interesados en participar deberán llevar llevar mate, algo para compartir y binoculares en caso de disponer, aunque no son excluyentes.



Los clubes de observadores son grupos locales integrados a la Red Nacional de Aves Argentinas, con un propósito que va más allá del avistaje recreativo: actúan como motores territoriales para la educación ambiental, la incidencia en políticas públicas, la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y la protección de los ecosistemas locales.



El COA de Olavarría lleva el nombre de “Garza Bruja” debido a que la especie, de hábitos crepusculares y de gran presencia en las cuencas de la región, simboliza la vitalidad de las redes hídricas de Olavarría, con el Arroyo Tapalqué y sus humedales asociados como ejes vitales de la biodiversidad local.



Las garzas actúan como indicadores clave de la salud de los cuerpos de agua: su presencia refleja la calidad de los ecosistemas acuáticos que atraviesan el Partido.

