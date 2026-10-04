Permanece grave la futbolista de Ferro tras el accidente

Vivian Schnaider, futbolista de Ferro Carril Sud, continúa internada en el Hospital Municipal de Olavarría y permanece en grave estado, con pronóstico reservado, luego del accidente ocurrido durante la tarde del sábado en la esquina de Sarmiento y Berutti.

La joven debió ser trasladada al centro de salud, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Desde entonces, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El accidente generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo local. En señal de acompañamiento, este domingo fue suspendido el partido que debían disputar Ferro Carril Sud y Municipales por el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

A través de las redes sociales, familiares y amigos de Vivian solicitaron una cadena de oración y multiplicaron los mensajes de apoyo para la joven, conocida afectuosamente como “Capi”.

“Vamos, Capi. Te mandamos todas las fuerzas para que salgas de esta” señalaron en las redes sociales.