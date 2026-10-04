El Quirófano Veterinario Móvil comenzará octubre en dos barrios

Quirófano Veterinario Móvil comenzará con el itinerario de la recorrida de barrios del mes de octubre y en la primera semana llegará a los barrios Hipólito Yrigoyen y 12 de Octubre.



En la primera ubicación, la sede será la Sociedad de Fomento, en Estrada 4141, el jueves, mientras que en la segunda, estará el viernes, también en la Sociedad de Fomento (Calle 13 e Hipólito Yrigoyen).



Como es habitual, aquellas personas que requieran de esta prestación para su animal de compañía, pueden acercarse al Quirófano Móvil en el punto más cercano a su domicilio.



Las intervenciones quirúrgicas para los animales requieren turno previo. El mismo debe solicitarse a través del chatbot MIO (2284 22-9029). Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brinda toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.



En todos los casos, el horario de atención del Quirófano Móvil es de 8:30 a 12:00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

