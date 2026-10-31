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El Cens 454 obtuvo el primer premio en una feria de emprendimientos

Fue durante el evento organizado por la Escuela Secundaria 8. Los estudiantes del último año del bachillerato de adultos llevaron dos propuestas inspiradas en la identidad de Sierras Bayas.

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 09:21

Por Redacción


El pasado miércoles, estudiantes del último año del Bachillerato para Adultos con orientación en Economía y Administración del Cens Nº 454 de Sierras Bayas, acompañados por sus docentes, participaron de una feria de emprendimientos realizada en la Escuela Secundaria 8.

Durante la jornada se presentaron dos proyectos desarrollados desde la institución: “Aromas Serranos”, dedicado a la elaboración artesanal de tés saborizados, y “Esencias Serranas”, orientado a la producción de velas y sales aromáticas, ambos inspirados en la identidad serrana.


Al finalizar el encuentro, el Cens de Sierras Bayas fue distinguido con el primer premio, reconociéndose así el compromiso, la creatividad y el trabajo de sus estudiantes.

Desde la institución agradecieron la invitación y destacaron esta enriquecedora experiencia, que permitió revalorizar la educación de adultos como una oportunidad para integrar saberes, desarrollar proyectos y alcanzar metas personales.

Asimismo, invitaron a la comunidad de Sierras Bayas a sumarse a las propuestas educativas para iniciar, retomar o finalizar sus estudios primarios o secundarios, reafirmando que nunca es tarde para aprender y cumplir sueños.