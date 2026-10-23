Tenis: concluyó la “Copa El Fortín” y se entregaron los trofeos

Organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Social y Deportivo El Fortín se completó la “Copa El Fortín” que tuvo lugar en los courts del predio de la avenida Pellegrini.

Durante varios días se completó la “Copa El Fortín”, competencia reservada para seis categorías, una femenina y otras cinco masculinas.

El pasado fin de semana se jugaron las definiciones y se realizó la entrega de premios.

Las posiciones:

Damas C

Campeonas: Giacomaso Daniela y Hoffman Erica

Subcampeonas: Comensoli Antonela y Aguirre Agostina

1era + 2da

Campeones: Lis Nazareno y Iturralde Ignacio

Subcampeones: Barzola Bernardo y Dos Santos Iván

Segunda Caballeros

Campeones: Villeres Facundo y Belachur Franco

Subcampeones: Russo Cristian y Sak Santiago

Intermedia

Campeones: Sarra Santiago y Eivers Gerardo

Subcampeones: Peñalva Gustavo y Urlezaga Lucas

3ra +4 ta

Campeones: Vidovi Oscar y Alonso Carlos

Subcampeones: Hoffman Daniel y Benitez Germán

5ta+6ta

Campeones: Ruiz Andrés y Ruiz Diaz Ignacio

Subcampeones: Otero Marcelo y Otero Emilio

Fuente: prensa El Fortín