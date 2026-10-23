Tenis: concluyó la “Copa El Fortín” y se entregaron los trofeos

Organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Social y Deportivo El Fortín se completó la “Copa El Fortín” que tuvo lugar en los courts del predio de la avenida Pellegrini.
Durante varios días se completó la “Copa El Fortín”, competencia reservada para seis categorías, una femenina y otras cinco masculinas.
El pasado fin de semana se jugaron las definiciones y se realizó la entrega de premios.
Las posiciones:
Damas C
Campeonas: Giacomaso Daniela y Hoffman Erica
Subcampeonas: Comensoli Antonela y Aguirre Agostina
1era + 2da
Campeones: Lis Nazareno y Iturralde Ignacio
Subcampeones: Barzola Bernardo y Dos Santos Iván
Segunda Caballeros
Campeones: Villeres Facundo y Belachur Franco
Subcampeones: Russo Cristian y Sak Santiago
Intermedia
Campeones: Sarra Santiago y Eivers Gerardo
Subcampeones: Peñalva Gustavo y Urlezaga Lucas
3ra +4 ta
Campeones: Vidovi Oscar y Alonso Carlos
Subcampeones: Hoffman Daniel y Benitez Germán
5ta+6ta
Campeones: Ruiz Andrés y Ruiz Diaz Ignacio
Subcampeones: Otero Marcelo y Otero Emilio
Fuente: prensa El Fortín