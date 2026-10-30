El Club Estudiantes fue condenado a pagar casi $340 millones por la muerte de un trabajador

El Tribunal de Trabajo Nº 1 de Olavarría dispuso a través de una sentencia que el Club Atlético Estudiantes deberá pagar la suma de $337.814.085,42 por la muerte de Ramón Luis Sanabria, ocurrida mientras desempeñaba tareas de vigilancia en una garita en mayo de 2007.



A casi 20 años del hecho, los jueces fallaron a favor de los herederos. La demanda fue comenzada por Elsa Nievas, esposa de la víctima, que falleció en medio del proceso legal.



El hecho ocurrió el 19 de mayo del 2007, cuando Sanabria, según el expediente, se encontraba realizando tareas de vigilancia y sufrió una electrocución en la garita que ocupaba, falleciendo dos días después.



A lo largo del expediente, se detalla que la defensa del Club expuso que la víctima estaba vinculado laboralmente con Eduardo Picco y la Municipalidad de Olavarría mediante el Programa de Entrenamiento Ocupacional y Capacitación para Olavarría (P.E.C.O.).



Sin embargo, ese argumento fue desestimado por los jueces, quienes consideraron que la entidad deportiva resulta responsable en los términos de la ley 24.557 de Riesgos del trabajo.



El texto firmado por los jueces Christian Benitez, María Baldoni y Guillermo López Arévalo este viernes 30 de octubre resuelve condenar al club a retribuir a los tres herederos la suma mencionada en un plazo de diez días bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley 15.057.



Fuentes cercanas a la entidad albinegra confirmaron que el tema fue abordado en la asamblea de Comisión Directiva realizada en el mes de abril pasado.

