Corte en la circulación de avenida Pellegrini por la obra de extensión de red cloacal

A través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se informó que en la jornada de este viernes 30 de octubre se inició un corte en la circulación que afecta ambos carriles de la avenida Pellegrini, a la altura del cruce con Canaveri.

El sector ya se encuentra debidamente señalizado y la medida se prolongará hasta el próximo lunes.

Quienes circulen con dirección hacia Avellaneda serán desviados por calle Rendón, mientras quienes circulen por Pellegrini en sentido a Pueyrredón deberán girar hacia la derecha metros antes de llegar a Canaveri y podrán retomar la avenida a la altura de Rendón.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se detalló que la interrupción responde a que en el transcurso de las últimas horas se concretaron diversos trabajos de hormigonado, en el marco de la continuidad de las obras de extensión de la red cloacal.

Por otra parte, también debido a la concreción de tareas de hormigonado se inició esta mañana un corte en los cruces de Cerrito y Republica del Líbano, y en Mitre y Maipú.