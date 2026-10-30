Atleta olavarriense continuará su carrera en Estados Unidos

Iñaki Arguindegui consiguió una beca de atletismo en Neosho County Community College y continuará su carrera en Estados Unidos.
El olavarriense, que participó del Campeonato Sudamericano Sub20 en Lima en representación de Argentina y entrena a las órdenes de Jorge Bellinzoni en El Fortín, continuará con su carrera en Estados Unidos donde tendrá la posibilidad de continuar desarrollándose como deportista de alto rendimiento mientras avanza en su formación académica.
La beca obtenida, a través de una agencia, entrará en vigencia en 2027, por lo que el atleta olavarriense completará su temporada con varias competencias representando al “Fortinero” y luego se instalará en Kansas.