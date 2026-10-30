Presupuesto Municipal 2027: reformas en el Hospital y más de 80 obras en la Ciudad y localidades

El Ejecutivo municipal presentó el Presupuesto 2027 que asciende a la suma de ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos ($ 189.579.482.000). Según se indicó desde la gestión, “se prioriza la atención de la salud y proyecta obras y servicios en la ciudad y las localidades”.

Al respecto, el intendente Maximiliano Wesner sostuvo: “Este presupuesto pone la salud en primer lugar, porque es donde hoy más nos necesitan los vecinos, y lleva obras concretas a los barrios: agua, gas, pavimento y espacios para disfrutar. Incluye también 35 viviendas, lotes con servicios y la continuidad del programa de autoconstrucción. Todo esto, sin descuidar el acompañamiento a las familias más vulnerables, el cuidado y el funcionamiento de los hogares y centros de día, y garantizando la recreación con propuestas culturales y deportivas a lo largo de todo el año”.

La salud será el área que recibirá la mayor asignación de recursos en el próximo presupuesto municipal.

El incremento de la demanda en el sistema público, impulsado en parte por vecinos que perdieron sus empleos y, con ellos, la cobertura de sus obras sociales, llevó al Municipio a proyectar una importante inversión en infraestructura y equipamiento sanitario.

Entre las principales obras previstas para el Hospital Municipal se encuentran la renovación de los sectores de Maternidad y Neonatología, la remodelación integral de la Terapia Intensiva y la Unidad Coronaria, y la instalación de sistemas de climatización para las extensiones de los pabellones de internación que actualmente no cuentan con aire acondicionado durante los meses de verano.

También se contemplan mejoras en la Guardia y en los frentes del edificio sobre las calles Rivadavia y Sarmiento, incluyendo una doble puerta a los fines del aislamiento y control de circulación al edificio.



En materia de equipamiento, el plan incluye la actualización del tomógrafo y la incorporación de una nueva torre de laparoscopía, tecnología que permite realizar intervenciones quirúrgicas menos invasivas y favorece una recuperación más rápida de los pacientes.

La inversión también alcanzará a las localidades del Partido. En ese sentido, está previsto el fortalecimiento del equipamiento de los Hospitales Serranos y de los centros de salud rurales.

Al referirse a las políticas sanitarias, el intendente reafirmó que “la salud sigue siendo lo primero” y sostuvo que, frente al crecimiento de la demanda en el sistema público, “crecen las respuestas”. Además, aseguró que el Municipio continuará destinando recursos para fortalecer la atención y mejorar los servicios de salud en todo el Partido.



Otras inversiones



Se adelantó también que el presupuesto previsto para el año próximo garantiza el funcionamiento del Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que se inaugura en los próximos días.

En materia de servicios básicos, el Municipio proyecta llevar el agua potable a barrios que hoy no cuentan con ella, con la construcción de la red de agua en Barrio Colón y Ruta 60 y la ampliación de la red en Barrio Perito Moreno.

También se ampliará la red de gas natural en los barrios Padre Kolbe y Los Sauces Sur, que hoy no tienen gas, y avanzará la red cloacal en Barrio Hipólito Yrigoyen.

En Recalde se instalará una planta potabilizadora para garantizar agua apta para el consumo.

A esto se suman obras de cordón cuneta en los barrios Villa Aurora e Isaura, y de pavimento articulado en Lourdes y Trabajadores.

En las localidades, el presupuesto prevé la generación de 46 lotes con servicios en Hinojo; obras de pavimento e inversión en turismo en Sierras Bayas; la iluminación del acceso al Cerro Luciano Fortabat en Loma Negra; intervenciones en el Parque La Hormiga y en la Plaza La Tecla de Sierra Chica; nuevas luminarias e intervenciones en espacios públicos en Santa Luisa y Recalde; y una nueva ambulancia para Espigas.

El presupuesto de seguridad estará destinado a la prevención: el funcionamiento de la Guardia Urbana, la incorporación de 120 cámaras de videovigilancia, la renovación del equipamiento del centro de monitoreo y la instalación de más de 1.100 luminarias LED en Olavarría y las localidades.

En educación, el anuncio más importante es la construcción del Polo Técnico, un espacio para la formación de los jóvenes en los oficios y saberes que demanda la ciudad. Además, se proyectan obras en 27 escuelas y jardines, y un fondo de $578 millones destinado a nuevas intervenciones en establecimientos educativos.

Los espacios públicos también tendrán su presupuesto para mantenimiento y mejoras. Para 2027 se proyecta la refacción de la Plaza Central Coronel Olavarría, mejoras integrales en los parques Raúl Alfonsín y Avellaneda, la creación de un parque lineal sobre Av. Eva Perón y la construcción de bicisendas en Av. Avellaneda y Av. Eva Perón.

En las plazas, se prevé la iluminación de la Plaza Juana Azurduy, la mejora de la iluminación de la Plaza López Camelo y nuevas luminarias en la Plaza Central de Hinojo.

También se renovará el equipamiento de la plaza de Av. Colón y Guisasola, de la Plaza Villa Arrieta en Sierras Bayas y de las plazas de las localidades rurales.

El 2027 también contará con inversión para la continuidad del plan de forestación, el mantenimiento de parques y espacios verdes, y el programa de reciclado Giro.

En deporte y recreación, se proyecta la segunda etapa del Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona, que sumará una cocina con comedor, baños y vestuarios con duchas, una sala de streaming y un nuevo salón de usos múltiples para ferias, exposiciones, gimnasia y prácticas musicales.

También continúa Clubes en Marcha, el programa de acompañamiento a los clubes de la ciudad y las localidades, con una inversión de $300 millones.

En hábitat, el Municipio proyecta la construcción de 20 viviendas a través del programa de Círculo Cerrado y de 15 viviendas para personal policial, la continuidad del programa de autoconstrucción, con $400 millones en materiales y la generación de 46 lotes con servicios en Hinojo.

En turismo, en el marco de “Sierras Bayas se disfruta más”, se prevé una inversión para el desarrollo turístico y para la remediación y valorización de canteras.

En cuanto al desarrollo económico, se proyecta la construcción de la Playa de Camiones de Olavarría, obras hidráulicas en la ZALO, obras en los parques industriales y el mantenimiento de los caminos rurales, fundamentales para quienes viven y producen en el campo.

