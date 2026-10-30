Vicente Barberini rompió el silencio: “Nunca me habían expulsado”

Vicente Barberini fue el refuerzo diferencial que eligió Racing para la segunda parte de este Torneo Federal Amateur. Un nombre desconocido para el ambiente doméstico, pero no para muchos protagonistas del fútbol olavarriense, llámense entrenadores, futbolistas o periodistas.

Uno de ellos lo definió como “un pibazo, de una familia espectacular, nunca un problema”. El pasado domingo, en su primer partido como titular y en el clásico frente a Estudiantes, estaba mostrando por qué Racing lo fue a buscar hasta que pasada la media hora se fue expulsado.

Las imágenes echaron dudas sobre la decisión del árbitro Valentín Pompei, quien sostuvo su decisión varias horas después en el informe elevado al Tribunal de Penas del Consejo Federal: “Expulsado del juego en 32m. Conducta violenta (sic). Cuando transcurría 32m del encuentro, procedo a expulsar con roja directa al jugador Nº 9 del Club Racing, Sr. Barberini Vicente, por intentar agredir mediante un golpe de puño. Una vez expulsado, el jugador permaneció varios minutos dentro del campo de juego demorando su egreso y repitiendo varias veces ‘quien sos, en el federal A no te conoce nadie’, hasta que se decidió a retirarse”.

Sólo dos semanas antes Sosa de Alvarado, ante Cipolletti, pegó una trompada, cuando se iba dio otros dos cachetazos a un rival que estaba en el piso y fue sancionado con una fecha.

Este viernes, pasadas las horas tras el segundo golpe (los tres partidos de suspensión) Vicente rompió el silencio: “La verdad que me parece un disparate, creo que esta gente se confundió demasiado, tomó unas medidas que no eran. El primer error fue adentro de la cancha y el segundo fue sostenerlo en el informe”.

“Es mi primera expulsión. Por eso mismo estoy sorprendido por todo lo que pasó a partir del domingo, todo lo que arrancó en redes sociales y yo no vine para esto”, acotó.

“Desde que arranqué en el fútbol profesional nunca tuve nada, ni con los rivales ni con los árbitros. No es mi manera de jugar, ni de ser. Uno siempre quiere comportarse de la mejor manera dentro de la cancha y el árbitro no se comportó de la mejor manera, tanto conmigo como con el resto de mis compañeros” sostuvo Vicente.

“La verdad que me sorprendió muchísimo su forma de sacar el partido adelante. No me lo esperaba. Este chico me había dirigido varios partidos en el Federal A y se comportó muy distinto a cómo se comunicaba el domingo con nosotros” añadió.

La afirmación dio lugar a la pregunta sobre el supuesto “exceso verbal” de Barberini. “Nunca le dije ‘vos en el Federal A no existís’. Yo le quería hacer ver que en el Federal A no se comportaba así, ni con las contestaciones ni cómo actuó. Más sabiendo que ya me había dirigido a mí y que nunca le había hecho ningún disturbio” dijo.

Sobre las demoras de Barberini, extraño informe cuando el árbitro fue el que más demoró el juego con sus continuos diálogos con los futbolistas de los dos equipos, el delantero ex Vélez reveló que “necesitaba que me diga y que me explique qué era lo que había visto, porque yo no entendía absolutamente nada. Le quería mostrar también la patada del penal para que vea realmente el error que había cometido, porque fue un error grave y si no lo vio él, lo tendrían que haber visto los otros tres árbitros que estaban adentro de la cancha”.

De la jugada que derivó en la expulsión recordó lo que se observa en las imágenes de Verte Sports: “Vino un centro desde la derecha de nosotros, fui a disputar con el central arriba. Una vez que caemos el central intenta chocarme y yo me lo quiero sacar de encima”.

Para cerrar, Barberini dio cuenta de su estado de ánimo y se mostró “con muchísima bronca. Me hubiese gustado salir en los portales o en las redes sociales por hacer otras cosas, como ayudar al equipo con un gol y que sea con victoria”.

“Fue mi primer partido de titular. Creo que los primeros dos con (Argentinos de) 25 de Mayo terminé conociendo a los chicos, vine con total humildad a trabajar y acompañar desde el lugar que me tocara. Me tocó jugar con Estudiantes y que me expulsen en el primer partido titular, de local, no era la idea” completó.