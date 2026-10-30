“No queda otra que seguir luchando y resistir”



Este viernes 30 de octubre se conmemora del Día del Ceramista en Argentina, en recuerdo a la desaparición de 19 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres, de la fábrica Lozadur en noviembre de 1977, durante la última dictadura cívico-militar, en medio de un paro en reclamo de mejoras laborales y salariales.



A casi cinco décadas de aquel suceso, Ramiro Scialabba y Javier Damián, secretario adjunto y tesorero del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), repasaron la actualidad de la actividad, el trabajo del gremio y la situación de los trabajadores locales.



Este mediodía llevarán a cabo el tradicional almuerzo con todos los trabajadores del sector, pero a diferencia de otras oportunidades explicaron que “no va a ser un momento de festejo porque la cerámica está pasando un presente no muy bueno por la baja en las ventas, las importaciones y la pérdida de puestos de trabajo”.



Incluso, remarcaron que el almuerzo estuvo en duda hasta último momento debido al complejo presente: “No hay mucho para festejar porque la gente la está pasando mal, sobre todo en nuestro rubro, pero nos vamos a reunir para hablar, concientizar y estar unidos en este momento”.



Detallaron que desde comienzos de 2024 a la fecha son más de 100 los puestos de trabajo que se perdieron en el sector, el cierre de LOSA, suspensiones y fábricas que detuvieron su producción.

Asimismo, remarcaron que los salarios son otro apartado golpeado fuertemente en el último tiempo con una pérdida calculada entre 35 y 40% del poder adquisitivo debido a paritarias por debajo de la inflación y acuerdos no homologados.



Apuntaron directamente contra el gobierno de Javier Milei y su política económica. “Si seguimos con este rumbo se va a ser imposible resguardar los puestos de trabajo que tenemos, esperamos un cambio de timón que sabemos que no lo va a hacer, pero es un deseo para poder favorecer a los trabajadores”, enfatizaron.



“Estamos resistiendo”



Los referentes del sindicato remarcaron que una de las tareas más difíciles ha sido continuar con los beneficios que ofrece el SOECO a los trabajadores ceramistas, especialmente la cobertura del 100% en medicamentos en su farmacia.



“Tenemos menos afiliados y por ende la recaudación cayó, entonces estamos dándole prioridad a que el trabajador venga al mostrador y se le siga dando su medicamento 100% cubierto, pero hemos tenido que hacer muchos otros recortes para sostenerlo”, expresaron.



Los beneficios en colonias de verano, entrega de útiles, sorteos por el Día del Ceramista, son algunos de los beneficios para los afiliados que se perdieron por el ajuste para mantener la farmacia.



En ese escenario, reflexionaron y recordaron que “antes la discusión con la empresa era otra, discutíamos mejoras laborales, adicionales, hacíamos paros para no pagar ganancias y hoy lo que hacemos es cuidar los puestos de trabajo que nos quedan”.



A pesar del contexto desfavorable, resaltaron el acompañamiento de los trabajadores ceramistas y afiliados. “Cada vez que vamos a una empresa, charlamos con los compañeros y planeamos una medida siempre nos acompañan”.



“No tenemos nada que decir, sentimos la confianza de ellos y no queda otra que seguir luchando y resistir para que nos vaya mejor”, añadieron.



“No sabemos si hay dirigentes que hayan votado a este gobierno, pero hay una CGT que está callada, no podemos seguir mirando para otro lado. Ya es hora de empezar a salir a la calle, de hacer conciencia con la gente de que un gobierno de derecha nunca va a traer beneficios para un obrero”, apuntaron sobre la falta de medidas por parte de la CGT y los trabajadores que apoyaron al gobierno de Javier Milei.



Por último, hicieron extensivo el saludo a todos los trabajadores ceramistas en su día y expresaron que “hay que resistir este año que queda y esperar que el gobierno que viene sea amigo de los trabajadores”.

