Drama en Pirovano: la madre y dos hijos fallecidos por intoxicación

Una mujer y sus dos hijos adolescentes, de 15 y 17 años, murieron en una casa rural ubicada en la localidad de Pirovano, partido de Bolívar por intoxicación con monóxido de carbono.

Las tres personas fallecidas, sumado a dos hijos más que estaban en estado grave, fueron encontradas por el padre y otros dos hermanos, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, según fuentes policiales.

Una de las sobrevivientes, una joven de 24 años que fue derivada al Hospital Miguel Capredoni, pudo relatar ante las autoridades parte de los hechos.

Según su testimonio, la familia habría cenado el miércoles por la noche con normalidad y luego se fue a dormir. Durante el transcurso de la noche, la joven se despertó y encontró a su madre fallecida. Inmediatamente después, se desvaneció.

Junto a su hermano, de 18 años, que se encuentra en grave estado, fueron trasladados minutos antes de las 20 horas de este jueves al Hospital Municipal de Olavarría para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica.

No obstante, según informó el propio Municipio de Bolívar a través de su Dirección de Prensa, una vez recuperados volverán al Hospital Capredoni para la continuidad de su tratamiento. En el nosocomio local permanecen en atención los otros dos hermanos integrantes de la familia que resultó víctima de este lamentable suceso.

La derivación está vinculada a una de las hipótesis que se manejan en la investigación: una posible intoxicación con monóxido de carbono.

Testimonios recogidos por el sitio online “Presente” también señalaron que en el lugar se percibía un fuerte olor a agroquímicos y que durante el día miércoles y la mañana de este jueves un avión habría realizado tareas de fumigación en la zona.

En tanto, aún se está al aguardo del resultado de las pericias en marcha, habiéndose solicitado la participación de expertos de Policía Científica y de Policía Ecológica, estos últimos procedentes de la ciudad de Tandil.