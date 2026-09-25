Racing y Estudiantes festejaron en una nueva fecha del Pre Federal

Los equipos olavarrienses tuvieron una jornada positiva en el Torneo Pre Federal de Básquetbol, ya que Racing y Estudiantes consiguieron importantes victorias en la cuarta fecha de la competencia.

Racing volvió a la victoria y lo hizo de manera contundente. El equipo dirigido por Matías Orlando superó este viernes a Unión y Progreso por 77 a 57, en el Parque Olavarría, y alcanzó su tercera victoria en cuatro presentaciones.

El comienzo del encuentro fue parejo. Ambos equipos intercambiaron aciertos y Racing llegó a establecer una ventaja de 16-9, aunque el conjunto tandilense reaccionó, emparejó las acciones y logró mantenerse cerca. Al cierre de los primeros diez minutos, el local se imponía por 21-19.

En el segundo cuarto, Racing logró imponer condiciones y rápidamente amplió la diferencia. El chaira se escapó 29-20 y, a partir de allí, comenzó a manejar el desarrollo con mayor comodidad. Un triple de Ariel Weisbeck le permitió alcanzar una ventaja de doce puntos y, sobre el cierre del parcial, nuevamente Weisbeck convirtió desde larga distancia para que el local se fuera al descanso largo arriba por 43-27.

Tras el entretiempo, Racing mantuvo el control del partido. La diferencia llegó en algunos pasajes a superar los quince puntos, aunque Unión y Progreso intentó reaccionar y reducir la brecha. Sin embargo, el conjunto olavarriense sostuvo una distancia considerable y cerró el tercer cuarto con una ventaja de 55-41.

En los diez minutos finales, la historia no cambió. Racing continuó manejando el marcador y encontró respuestas cada vez que la visita intentó acercarse. Cuando Unión y Progreso lograba bajar la diferencia de los quince puntos, aparecía una conversión de larga distancia para volver a estirar la ventaja, como ocurrió con Genaro Larregina.

Así, el equipo de Matías Orlando transitó el último cuarto con tranquilidad hasta la chicharra final, que decretó el triunfo de Racing por 77 a 57.

Martín Delgado fue el máximo anotador del encuentro y del conjunto local, con 14 puntos. Ariel Weisbeck aportó 10 unidades y Matías Sesto sumó 9. En la visita, el goleador fue Matías Tracana, también con 14 puntos.

Por su parte, Estudiantes consiguió un triunfo importante en Tandil al superar a Independiente por 72 a 60, en el estadio Duggan Martignoni.

El equipo dirigido por Mariano Iglesias tuvo un comienzo parejo y durante los primeros pasajes del encuentro debió correr desde atrás en el marcador. Sin embargo, con el correr de los minutos el Bata logró acomodarse en cancha, encontró mejores respuestas ofensivas y pasó a tomar el control del partido.

A partir de allí, Estudiantes logró sostener la ventaja y, con una buena actuación colectiva, fue ampliando la diferencia. El conjunto olavarriense consiguió sacar una luz importante en el marcador y pudo transitar los minutos finales con mayor tranquilidad.

En el tramo decisivo, el Bata mantuvo la concentración para evitar la reacción del elenco tandilense y manejó la diferencia hasta el cierre. Finalmente, la chicharra decretó el triunfo estudiantil por 72 a 60.

Federico Marín fue el máximo anotador del partido y también el goleador de Estudiantes. El “Pájaro” tuvo una destacada actuación y finalizó con 23 puntos. También fue importante el aporte del interno Facundo Rivero, quien sumó 13 unidades.

De esta manera, Racing y Estudiantes cerraron una jornada positiva en el Torneo Pre

Federal y sumaron victorias importantes de cara a la continuidad de la competencia. Cabe recordar que Pueblo Nuevo tuvo fecha libre.

