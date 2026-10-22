Pilar García Maroa estará nuevamente en una concentración nacional

La jugadora de básquet de Estudiantes nuevamente dirá presente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en un campus reservado para la categoría U16.

Pilar García Maroa participará, del 26 al 31 de octubre en el Campus de Desarrollo de la U16 Femenina y suma una nueva citación al proyecto de seguimiento nacional a las categorías formativas.

La concentración reunirá a 22 jugadoras de distintos puntos del país y forma parte del trabajo de seguimiento y desarrollo de talentos que impulsa la Confederación Argentina de Básquetbol, con la mirada puesta en la AmeriCup U18 de 2028.

Durante una semana de actividades, las convocadas trabajarán bajo la conducción de Paula Budini, entrenadora del seleccionado, junto a los asistentes Nicolás Marquez y Carolina Schiavone. La preparación física estará a cargo de Estefanía Acevedo, mientras que Cristian Santander se desempeñará como coordinador.

Cabe recordar que, semanas atrás, la jugadora albinegra integró la Selección Argentina U15 que se consagró campeona de la Copa Kenia–Comercial Eldorado, tras vencer a San José de Paraguay en la final. En aquel certamen también fue protagonista de la victoria ante Brasil en semifinales, en una experiencia que significó su primer título con el seleccionado argentino.

Fuente: prensa CAE