Liga Pre-Federal: Estudiantes vapuleó al "Lobo" en el Juan Manolio

El duelo de locales de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet quedó en manos de Estudiantes en el Juan Manolio.

El "Bataraz" se impuso 119 a 59 a Pueblo Nuevo en el Juan Manolio en el duelo correspondiente a la 10° fecha de la Región Sur. Franco Dupin fue el goleador con 21 puntos.

Estudiantes tuvo un buen comienzo en el gimnasio Juan Manolio y rápidamente empezó a marcar diferencias, pero el local reaccionó para igualar las acciones, igualdad que duró poco y comenzó a marcar la historia del partido con amplia supremacía “albiengra” que antes del descanso largo ya había sentenciado las acciones.

La tendencia se acentuó después del descanso. Con una ofensiva contundente, alta efectividad y una rotación que permitió que todos sumaran minutos y confianza, el “Bata” siguió estirando la diferencia para quedarse con una contundente victoria y seguir líder en la tabla de posiciones.

Síntesis Pueblo Nuevo – Estudiantes:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Reyes, A. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (59): Dupin (21), Conte Velasco (8), Lorenzo (10), Vázquez (5), Barsi (3) -FI- Iseppi (3), Carballo (0), Toledo (3), Sánchez (2), Messina (0), Alberca (4). DT- Cristian Sánchez

Estudiantes (119): Rincón (10), Dilascio (18), Arese (18), Rivero (10), Marin (17) -FI- Herrera (2), Piccinelli (11), Masson (12), Silveyra (9), Anzuino (5), Mateo (7). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 19 – 27; 36 - 62; 45 – 98 y 59 – 119