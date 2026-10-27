Locales en el estreno del Campeonato Bonaerense de descenso

En el circuito de Villa del Lago en Tandil, con alrededor de 60 deportistas inició el Campeonato Bonaerense de descenso y fue con presencia olavarriense.

La competencia distribuida en diferentes categorías según la edad y el nivel tuvo lugar en la ladera oeste del cerro de Villa del Lago con base de llegada a metros del Lago del Fuerte sobre un trazado con sectores rocosos y curvas peraltadas.

La jornada contó con pruebas en las que los tiempos de bajada rondaron entre un minuto y medio y dos minutos, de acuerdo con las características y la extensión del circuito.

En cuanto a la participación olavarriense, Tomás Scarpita fue uno de los protagonistas de la jornada. El representante local consiguió el primer puesto en la clasificación, de su categoría mientras que en la clasificación general finalizó en el cuarto lugar, completando una buena actuación en la competencia.

Por su parte, Nahuel Rodríguez también formó parte de la prueba y culminó en la séptima posición de la categoría Amateur, sumando experiencia en una nueva presentación dentro de la disciplina.