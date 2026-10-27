Bebés bonaerenses 2026: Olivia y Enzo son los nombres más elegidos del año

Así como en los años '60 los argentinos preferían nombres como Beatriz, Graciela o Alejandra (para ellas) y Alberto, Carlos o José (para ellos), este 2026 los bebés nacido en la Provincia de Bueno Aires se llaman Olivia o Isabella, y Enzo, Mateo o Liam.

Los nacimientos del 2026

En lo que va del año, en territorio bonaerense llegaron al mundo 96.681 bebés (47.447 nenas y 49.414 nenes), confirmando una tendencia a la baja:

2020: 186.605 nacimientos

2021: 166.123

2022: 154.038

2023: 141.799

2024: 131.190

2025: 124.291



Olivia, primera en el ranking de nombres



Hasta mediados de octubre, Olivia fue el más elegido por los bonaerenses (1.654), tal vez por el icono pop Olivia Rodrigo o la influencer de la moda neoyorquina Olivia Palermo.

En el segundo lugar figura Isabella (1.091), confirmando una tendencia nacional ya que en la década del 2020, es el nombre más elegido por los argentinos (53.877).

Enzo, a la cabeza de los nenes



Enzo Fernández es el más carismático de los héroes de la Scaloneta y eso se refleja en la elección de los nombres en la Provincia de Buenos Aires: 1.182 bebés se llaman Enzo en lo que va del 2026, seguido por Mateo (1.169) y Liam (1.072).

Marzo, el mes con más nacimientos

El tercer mes del 2026 está en la cima de los nacimientos con 11.053 (5.397 nenas y 5.656 nenes). El de menor cantidad, obviamente, es el más corto, febrero, con 9.504 (4.616, ellas, y 4.888, ellos).