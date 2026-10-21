Genaro Quiroga está a prueba en Estudiantes y le quedan otras tres

Para su mamá Ivana nada de lo que asombró desde el pasado domingo en redes sociales es novedad. “Desde que Genaro tenía dos años anda con la pelota para todos lados y cuando íbamos a la plaa la gente se asombraba de las cosas que hacía con la pelota” contó este miércoles, a la espera del regreso del chiquilín que fue figura en el Sub 13 de Olavarría que acaba de consagrarse en Tandil y tendrá un mes a puro fútbol.

Genaro Quiroga está en la carpeta de los principales reclutadores del fútbol argentino desde hace varios años, aunque tiene apenas 13 y cursa segundo año en la Escuela Cristiana Evangélica.

Viajó a La Plata el martes y hasta este jueves será observado por los responsables del fútbol menor de Estudiantes; la semana que viene viajará a Buenos Aires para repetir la experiencia otros cuatro días en River, pero no todo se termina allí.

El zurdito que la lleva atada una semana más tarde viajará a Lanús para ser observado por los entrenadores de las formativas granates y concluirá este raid en Boca Juniors. Luego de ello viajará a Neuquén con la selección de Olavarría.

Pero más allá de la destreza del jugador de Ferro, también hubo instancias evaluatorias para los “Diplomáticos”, Mateo García, categoría 2011, Lautaro Tito, Tiziano Nicolosi y Ezequiel Irazar, categoría 2012 que pasaron por Lanús y para Tiziano Salazar categoría 2012 de El Fortín que durante toda la semana se entrena en el Club Defensa y Justicia.

El video viral del juvenil "Carbonero":