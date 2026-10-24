Fin de semana nublado y con anuncio de lluvias

El fin de semana continuará con lluvias según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan chaparrones para este sábado por la tarde, con lluvias aisladas durante la noche. Además, habrá ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h.



Para el domingo el SMN anunció lloviznas por la madrugada y un cielo mayormente nublado durante la mayor parte del día, con una máxima que alcanzará los 15º y una mínima de 9º.



El lunes la temperatura sufrirá un descenso abrupto, con una mínima de 3 grados, sin lluvias.

