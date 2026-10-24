La EP Nº 1 se consagró campeona nacional en la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología

La Escuela Primaria Nº 1 se consagró campeona nacional en el Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología que se llevó adelante en Jujuy con su cuento “Misterio en el club” perteneciente al proyecto “Memoria, la última dictadura militar y la inclusión”.



Desde la institución destacaron que “nuestro proyecto, que unió *Memoria, la última dictadura militar y la inclusión*, fue el resultado de un trabajo arduo, sensible y comprometido durante todo el año de nuestros estudiantes y docentes”. Participaron del evento más de 400 estudiantes de 23 provincias, con más de 84 proyectos



“Un proyecto que nos invitó a mirar nuestra historia, a hacer memoria, a pensar en el otro y a entender que incluir es un acto de amor y de justicia”, enfatizaron.



Sostuvieron que el premio reconoce el compromiso de la institución “a pensar, a no olvidar y a construir futuro con memoria”.

