Se conoció un comunicado oficial sobre el incendio en el Jardín de Loma Negra

Las Jefaturas de Inspección Regional y Distrital, junto con el Consejo Escolar dieron a conocer este sábado a las 15.54 un comunicado ante el incendio ocurrido durante la madrugada en el Jardín de Infantes N° 905 de la localidad de Loma Negra

El texto dice:

* Desde el primer momento se trabaja de manera articulada con la Dirección General de Cultura y Educación, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y la Municipalidad de Olavarría.

* Se aguardan los resultados del peritaje realizado por la delegación de Bomberos de la ciudad de Azul.

* Se informó a todas las familias de la comunidad educativa del Jardín sobre lo ocurrido y las acciones realizadas.

* El lunes a las 9, en la Delegación Municipal de Loma Negra, se realizará una reunión entre autoridades educativas, el Consejo Escolar, instituciones intermedias de la localidad y representantes del Municipio.

El objetivo es planificar el traslado transitorio del Jardín a un espacio adecuado que permita alojar a todas las infancias y garantizar la continuidad pedagógica.

* Ese mismo día, a las 10:30 h, se recibirá a integrantes de la Asociación Cooperadora del Jardín para planificar las acciones a seguir.