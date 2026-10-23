Presentan un proyecto para regular las apuestas online en la Provincia

El próximo lunes desde las 18 en el Salón Rivadavia los diputados provinciales Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto,presentarán el proyecto Ley de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea bajo la premisa “Las apuestas no son un juego”.



El proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados Bonaerense, exige a las plataformas verificación facial para que las personas inicien sesión, para evitar el ingreso de menores de edad, mostrar el monto apostado constantemente y bloquear el ingreso si el usuario apostó tres veces en un día.



Otros puntos importantes son la prohibición de propaganda sin autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la PBA, publicidad en la vía pública, bonos de bienvenida y todo elemento que “hagan que las apuestas parezcan un juego, sean vinculadas al éxito personal o solución económica rápida”.



Además de la regulación en publicidad y el uso por parte de los usuarios, también comprende la creación de dos fondos provinciales: Cuidado de Salud Mental y Atención a la Ciberludopatía y para el Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.



Ambos se financiarán directamente de los ingresos obtenidos por las casas de apuestas y gastos que realicen en publicidad.



La presentación contará con la participación del intendente Maximiliano Wesner, representantes del Poder Judicial, de instituciones intermedias, vecinales, deportivas y educativas.

