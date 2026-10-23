Mortalidad en moto: alarma por el aumento de casos en el país

La Asociación Civil Luchemos por la Vida publicó un informe sobre la siniestralidad vial en Argentina y como los motociclistas representan un gran porcentaje de los decesos.



Según el relevamiento, a nivel nacional, en 2012, el 34% de las víctimas mortales en siniestros de tránsito eran conductores de motocicletas y ciclomotores, en su mayoría jóvenes menores de 25 años y en 2025, representaron el 47% del total de víctimas mortales en el tránsito a nivel nacional, con picos de más del 60% en algunas provincias.



Asimismo, desde Luchemos por la Vida enfatizaron en que una gran parte de las muertes se debe al uso incorrecto o directamente, no uso del casco a la hora de movilizarse en moto.



En ese sentido, denunciaron que “la falta de controles en las calles y sanciones a los infractores incrementa la vulnerabilidad de estos usuarios y los demás usuarios de la vía pública”.



Los datos aportados por la asociación civil sostienen que en la Ciudad de Buenos Aires los controles sistemáticos y continuos incrementaron el uso correcto de casco al 84%, reduciendo su no uso o mala colocación al 16 %.



Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires la última cifra asciende al 33%, con un uso correcto del casco del 67%.



“Sin educación vial, controles eficaces ni sanciones efectivas, la mortalidad no desciende en nuestro país. Y lo que no se invierte en seguridad vial, se pierde en valiosas vidas truncadas y desarrollo futuro”, afirmaron.



En lo que va del 2026, Olavarría registra dos víctimas fatales, ambas de 20 años, en siniestros viales con motocicletas involucradas.

