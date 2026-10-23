La jefa de Gabinete Mercedes Landívar, destacó los avances de la gestión del intendente Maximiliano Wesner en obras públicas, hábitat, salud y seguridad, a pesar del contexto de recesión, ajuste nacional y caída de los ingresos municipales.

“Cualquier decisión que tomemos en este contexto de ajuste nacional siempre va a ser con la gente adentro”, afirmó.

En declaraciones a Radio Olavarría, Landívar trazó un balance de la gestión encabezada por Maximiliano Wesner y destacó la capacidad del gobierno local para sostener servicios, desarrollar obras y fortalecer la presencia del Estado en un escenario económico complejo.

“El Municipio recuperó la autoridad institucional mediante ordenamiento, planificación, diagnóstico y modernización con estadísticas e indicadores”, sostuvo Landívar y remarcó que este proceso se desarrolla en un contexto marcado por el ajuste nacional, la recesión y la disminución de los recursos municipales.

Landívar sostuvo que por su perfil industrial y minero Olavarría se encuentra especialmente afectada por la paralización de la obra pública nacional y la caída de la actividad económica, con consecuencias directas sobre la producción de cemento y áridos, el empleo y la recaudación municipal.

A pesar de estas dificultades, puso en valor las obras ejecutadas y en desarrollo desde el inicio de la gestión. Entre ellas, destacó más de 50 cuadras de pavimento en distintos barrios y localidades, 5.000 metros de cordón cuneta en el barrio AOMA y otros 8.000 metros iniciados en Villa Aurora.

Uno de los aspectos que Landívar destacó especialmente fue la política de hábitat impulsada por el Gobierno municipal, orientada a generar oportunidades de acceso al suelo urbano y a la vivienda para las familias de Olavarría.

En ese sentido, resaltó que durante la gestión se generaron más de 360 lotes con servicios, acompañados por un programa de autoconstrucción que permite vincular el acceso a la tierra con la posibilidad de avanzar en una solución habitacional.

También mencionó las 100 viviendas del barrio CECO III y las 35 viviendas en desarrollo en el barrio Piquelado, de las cuales 20 corresponden al sistema de círculo cerrado y 15 están destinadas a personal policial.

En materia de salud, Landívar destacó en primer lugar una de las decisiones centrales de la gestión: garantizar el acceso gratuito al sistema público de salud municipal, eliminando las anteriores categorías socioeconómicas que condicionaban la atención de los pacientes.

La jefa de Gabinete explicó que, al asumir, existía un sistema de clasificación por condiciones de pobreza -conocidas como condición 1, 2 y 3- que se había naturalizado con el paso del tiempo y que la actual gestión decidió dejar atrás.

La medida cobra especial relevancia en el contexto económico actual, en el que cada vez más vecinos recurren al hospital público como consecuencia de la pérdida del empleo, de la cobertura de obra social o de la imposibilidad de sostener una prepaga.

A esta decisión se suma un proceso de recuperación de la infraestructura sanitaria. Landívar recordó que al inicio de la gestión encontraron instalaciones y equipamiento en condiciones de abandono, entre ellos la cámara hiperbárica, fuera de funcionamiento desde 2020, que fue recuperada.

En el mismo sentido destacó las inversiones realizadas en aparatología y equipamiento, incluyendo un arco en C, ecógrafos, camas quirúrgicas, remodelación de quirófanos y el nuevo quirófano 6, financiadas en parte con recursos provenientes de la venta de tierras de Loma Negra.

La jefa de Gabinete también habló de seguridad y remarcó que el Municipio pasó de 170 a 370 cámaras de vigilancia en funcionamiento, impulsó la descentralización de dependencias policiales, gestionó el regreso de 130 efectivos oriundos de Olavarría y creó la Guardia Urbana con acompañamiento de los distintos bloques políticos. “Maxi decidió que la cercanía fuera una política pública real a través del programa barrio por barrio” expresó y explicó que esta iniciativa permite escuchar directamente las necesidades de vecinos, comerciantes e instituciones de todo el Partido.

También señaló la importancia de las reuniones mensuales que el intendente mantiene con los delegados de las localidades, como parte de una dinámica de trabajo orientada a conocer y atender las demandas de cada comunidad.

“Las decisiones siempre van a ser con la gente adentro”, al referirse a la situación económica municipal y al sostenimiento de los servicios públicos.

Landívar planteó la necesidad de administrar responsablemente los recursos sin trasladar el peso del ajuste a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. Explicó también que el Municipio sostiene una estructura importante de servicios y personal, pero reafirmó la decisión de no avanzar con medidas de reducción de trabajadores como mecanismo de ajuste.

“Es una estructura grande, por supuesto, pero nosotros no vamos a ajustar por ese lado. Cuidamos a los trabajadores y tratamos de acompañar su situación en cada paritaria” afirmó.

“Cualquier decisión que tomemos en este contexto de ajuste nacional siempre va a ser con la gente adentro” enfatizó.