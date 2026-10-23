Jinete local entre los mejores del país en el Campeonato Federal de Saltos Hípicos

El pasado fin de semana, el jinete del Club Atlético Estudiantes compitió en Córdoba en lo que fue la definición del Campeonato Federal y entre representantes de todo el país, se ubicó entre los mejores.

Tras una gran temporada que le permitió clasificarse por segundo año consecutivo a esta instancia nacional, Benjamín Urdapilleta cerró la temporada con un destacado 12º puesto en la clasificación general de Escuela Mayor, 0,80 metros.

Del jueves 15 al domingo 18 de octubre, el Jockey Club Córdoba fue sede de las definiciones del Campeonato Federal y el olavarriense dijo presente junto a su caballo Jota E Aquiloja.

El jinete “albinegro” que logró la clasificación a la definición por segundo año consecutivo obtuvo el quinto puesto en una de las pruebas que integraron la competencia del fin de semana y recibió un premio.

Fuente: prensa CAE