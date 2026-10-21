Arauz corrió 38 horas ininterrumpidas en el Mundial de Backyard Ultra

Dolores fue la sede oficial del Campeonato Mundial de Backyard Ultra, un certamen que reúne simultáneamente a federaciones y corredores de todo el planeta y en el equipo nacional, estuvo Darío Arauz, uno de los máximos exponentes en ultradistancia.

La competencia de ultraresistencia exigió completar un circuito de 6,706 kilómetros dentro de cada hora. Al finalizar una vuelta, los participantes deben estar preparados para largar nuevamente al comienzo de la hora siguiente sin una distancia predeterminada de final, sino que continúa hasta que queda un único

Entre los 15 integrantes seleccionados “albicelestes” estuvo Darío Arauz que aportó a las 51 horas ininterrumpidas de carrera y cerca de 342 kilómetros recorridos por atleta que valieron la consagración Sudamericana.

El campeón argentino y representante local, completó 38 vueltas y fue el 6º mejor atleta argentino. La consagración fue para Cristian Bartolochini con 51 vueltas, seguido por el bolivarense Luis Agustín Casajús, quien completó 50.

El conjunto “albiceleste” se consagró como el mejor equipo de Sudamérica, a la espera del cierre de las competencias en otros continentes para conocer la posición definitiva en la tabla global.