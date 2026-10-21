Aprendieron a dos hombres que protagonizaron una pelea con cuchillos

Personal del Comando de Patrullas aprehendió este miércoles a dos hombres de 24 y 25 años que protagonizaron una pelea con cuchillos en el ingreso a un complejo de departamentos ubicado en España al 3300.

Según el informe policial, los sujetos amenazaron a los uniformados cuando les ordenaron que depusieran su actitud. Finalmente lograron retenerlos y secuestraron una cuchilla y un cuhillo.

La causa quedó caratulada como "atentado y resistencia a la autoridad", con la intervención de la fiscal Serrano.