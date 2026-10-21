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Fútbol Femenino: volvieron las Inferiores y se jugó un pendiente de Primera División

En el transcurso del último sábado, el fútbol femenino de Olavarría completó varios partidos. En Primera División ganó Municipales.

Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 14:44
Foto: Prensa RAC

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la división femenina completó, el pasado sábado su programación.

Después de semanas de espera, debido a suspensiones por lluvia, el pasado sábado se pudo cumplir en forma íntegra con la octava fecha del torneo formativo “Andrea Serris”.

En las canchas de Hinojo y Municipales jugaron Sub13 y Sub15 y en el Domingo Colasurdo, se jugó uno de los cotejos pendientes de la Primera División.

Municipales goleó al “Carbonero” que volvió a presentarse luego del trágico fallecimiento de su capitana Viviana Schneider.

Los resultados:

Sub13:
Ferroviario 1 (Oriana Meira) – 1 (Emma Lara Lalanda) Racing 
Municipales 0 – 1 (Jazmín Lado) El Fortín 

Sub15
Ferroviario 0 – 0 Racing 
Municipales 1 (Morena González) – 1 (Felicitas Vizcaíno) El Fortín

Primera División 
 Ferro 1 (Alison Castro) – 7 (Municipales 7 (Micaela Vivas -3-, Sonia Tabarés -3- y Agustina Pérez)

 

Fuente: prensa LFO

 

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