Fútbol Femenino: volvieron las Inferiores y se jugó un pendiente de Primera División

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la división femenina completó, el pasado sábado su programación.

Después de semanas de espera, debido a suspensiones por lluvia, el pasado sábado se pudo cumplir en forma íntegra con la octava fecha del torneo formativo “Andrea Serris”.

En las canchas de Hinojo y Municipales jugaron Sub13 y Sub15 y en el Domingo Colasurdo, se jugó uno de los cotejos pendientes de la Primera División.

Municipales goleó al “Carbonero” que volvió a presentarse luego del trágico fallecimiento de su capitana Viviana Schneider.

Los resultados:

Sub13:

Ferroviario 1 (Oriana Meira) – 1 (Emma Lara Lalanda) Racing

Municipales 0 – 1 (Jazmín Lado) El Fortín

Sub15

Ferroviario 0 – 0 Racing

Municipales 1 (Morena González) – 1 (Felicitas Vizcaíno) El Fortín

Primera División

Ferro 1 (Alison Castro) – 7 (Municipales 7 (Micaela Vivas -3-, Sonia Tabarés -3- y Agustina Pérez)

Fuente: prensa LFO