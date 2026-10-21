Provincia promulgó la Ley Nicolás sobre mala praxis: qué cambia

El Gobierno bonaerense promulgó este miércoles la Ley 15.641, por la que la provincia de Buenos Aires adhiere a la nacional 27.797, conocida como “Ley Nicolás”, que obliga a hospitales, clínicas y prestadores, públicos y privados, a trabajar con protocolos, sistemas de control, auditorías y mecanismos de reporte de incidentes.



A partir de su publicación en el Boletín Oficial, la norma que había sido sancionada por la Legislatura a fines de septiembre establece un marco de calidad y seguridad para la atención sanitaria.



El proyecto de ley tomó el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en Villa Gesell en 2017, por un mal diagnóstico y tratamiento de una meningitis bacteriana que no fue detectada a tiempo.



Tras un largo derrotero legislativo en el que estuvo dos veces a punto de perder estado parlamentario, y de la mano de la ONG como "Por la Vida y la Salud", liderada por Gabriela Covelli -madre de Nicolás- la ley fue sancionada en el Congreso nacional en septiembre de 2025.



Qué dice la Ley Nicolás



La Ley Nicolás busca construir un sistema sanitario seguro, digno y humano. Incluye historia clínica digital única, interoperable y encriptada; cultura justa para reportar fallas; certificación periódica de las condiciones físicas, cognitivas y de salud de los profesionales; registro de eventos centinela y adversos; protocolos, auditorías, límites de jornadas y controles sobre el ejercicio profesional.



También contempla estadísticas estatales, uso del SISA, reporte de incidentes, asistencia humana y de calidad, acciones cada 17 de septiembre y formación universitaria en seguridad y humanización.



La implementación será progresiva y la reglamentación nacional todavía está pendiente. Además, aún faltan adhesiones de otras provincias.

