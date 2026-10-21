Racing, Loma Negra y Ferro llegan a la última fecha con chances de ganar la fase

Foto: Analía Páez

A una fecha para el final de la fase regular de la Copa “Juan Domingo Marinangeli” Racing, Loma Negra y Ferro Carril Sud llegan con chances de ganar esta instancia, con el ingrediente además que celestes y carboneros chocarán en la Villa Alfredo Fortabat.

Por los resultados de este martes (el 3-0 de Racing en la cancha de Ferro y el 6-0 de Loma Negra a Colonias y Cerros) los del Parque Olavarría y los de la Villa se presentarán ante la definición igualados en 24 unidades, seguidos por Ferro a un punto.

Ferro, que viene de atrás, deberá ganar su partido a los celestes y que Racing no lo haga en su compromiso como local de la última jornada ante Espigas.

Existe la posibilidad que Racing y Loma Negra consigan los mismos resultados y con ello finalicen igualados en puntos en la cima de la tabla de posiciones. Ante esta eventualidad el primer criterio para el desempate es el partido entre sí, desactivado en para el caso ya que igualaron en el reducto serrano.

Luego se tendría en cuenta la diferencia de gol y allí aparece Racing con una ventaja importante (+20 contra +16).

Aunque improbable, existe la posibilidad de que se produzca una igualdad en este ítem y se debería apelar a la mayor cantidad de goles a favor, el fair play y el sorteo como última instancia.

En otro sentido, los equipos que ocupen la 1°, 2°, 3° y 4° ubicación se clasificarán a los cuartos de final. El resto deberá jugar una reclasificación, partido de ida, con los cruces 5° vs 12° - 6° vs 11° - 7° vs 10° - 8° vs 9°. Los mejores ubicados en la tabla tendrán ventaja de localía y deportiva.

Para determinar los cruces de cuartos de final (a partido único) los equipos serán reclasificados de acuerdo con los que avancen desde la reclasificación. Los mejores ubicados contarán con ventaja de localía y deportiva.

En semifinales los equipos volverán a ser reclasificados y se jugará un partido, sólo con ventaja de localía. En caso de empates se recurrirá a la definición por penales.

La final se disputará a un solo partido, en cancha neutral. Si ambos rivales se ponen de acuerdo podría sortearse la localía. De finalizar igualados al cabo del tiempo regular el ganador volverá a resolverse por la vía de los penales.

El ganador del playoff jugará ante Espigas (ganador del playoff inicial) para determinar al rival del mejor de la etapa regular para definir al campeón del fútbol olavarriense de 2026.