Una particular raza canadiense tendrá su primera Expo Nacional en Olavarría

Por ZonaCampo



Una nueva alternativa genética viene abriéndose camino a paso firme en la ganadería argentina. La raza bovina Speckle Park, desarrollada en Canadá y reconocida internacionalmente por sus características carniceras, su conformación moderada y su aptitud para distintos sistemas productivos, tendrá en 2027 un nuevo paso en su desarrollo local: la primera Exposición Nacional de Otoño, que se realizará los días 6 y 7 de mayo en Olavarría.



La muestra formará parte de la quinta edición de La Ganadería que Viene, el encuentro organizado por ZonaCampo que se desarrollará del 5 al 7 de mayo de 2027 en la Sociedad Rural de Olavarría, bajo el lema “Subite al tren de la ganadería. Desafíos y oportunidades”.



El anuncio fue realizado por Carlos Ojea Rullán, reconocido criador, asesor genético y actual presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park; y Raúl Faggiani, vicepresidente de la entidad, quienes destacaron la evolución que viene mostrando la raza desde su introducción al país y la decisión de ampliar su presencia más allá de las exposiciones en las que ya participó.



“Después de haber tenido dos años realmente exitosos en Palermo, con la tribuna llena, decidimos empezar a salir un poco más a mostrar la raza al país. Antes no teníamos volumen y ahora empezamos a tener un poco más”, explicó Ojea Rullán durante la entrevista con ZonaCampo en su visita a las instalaciones de la Sociedad Rural de Olavarría.



El referente consideró que Olavarría ofrece el marco adecuado para esta nueva etapa, con la posibilidad de que productores, técnicos y criadores conozcan los animales, intercambien experiencias y evalúen sus características en forma directa.



El foco estará puesto en presentar animales Puros de Pedigree y algunos F1, cruza con Angus, aunque destacando el valor de la raza pura.



Las características de carcasa, calidad de carne, marmoleo y demás que se están viendo en otros países dejan entrever, según Ojea Rullá, un futuro claro respecto valor que representará como raza pura en la ganadería argentina, por sus condiciones de adaptabilidad al país y buena performance en crías y recría pastoriles, como terminación en feedlot.



La exposición incluirá la jura de clasificación, una instancia para observar y comparar los ejemplares, además de una charla técnica y espacios de intercambio con los criadores. La propuesta apunta a que los asistentes puedan conocer de cerca la raza, sus características y las razones que llevaron a incorporarla a la oferta genética nacional.



Una raza nacida en Canadá que se expande en el mundo

El Speckle Park tiene sus orígenes en las provincias canadienses de Saskatchewan y Alberta. Su desarrollo comenzó a mediados del siglo XX a partir de cruzamientos que combinaron genética Angus, Shorthorn y animales con el patrón de coloración característico de los White Park británicos.



A lo largo de varias generaciones, los criadores trabajaron para consolidar una población con características raciales definidas y aptitud para la producción de carne. En 2006, Canadá reconoció oficialmente al Speckle Park como raza bovina pura.



Desde entonces, su expansión alcanzó países como Australia y Nueva Zelanda, donde se incorporó a distintos sistemas de producción y comenzó a ganar reconocimiento por sus cualidades carniceras.



Su nombre hace referencia a su particular pelaje, que constituye uno de sus rasgos más distintivos. El patrón clásico combina una base negra con zonas blancas y manchas o salpicaduras oscuras en la región de las caderas, aunque también existen ejemplares negros y animales blancos con puntos negros.



Sin embargo, su interés productivo va más allá de la apariencia.



Se trata de una raza de tamaño moderado, 100% mocha, con buena conformación muscular y características que buscan combinar eficiencia productiva, funcionalidad reproductiva y calidad de carne. Entre los atributos destacados por su asociación figuran la facilidad de parto, la aptitud materna, la precocidad y la capacidad de terminación tanto en sistemas pastoriles como en engorde a corral.



La calidad de la res, el marmoreo y las características de terneza, jugosidad y sabor de la carne forman parte de los aspectos que impulsaron su difusión internacional. Como ocurre con cualquier raza, los resultados productivos dependen de la genética utilizada, el manejo, la alimentación y las condiciones ambientales.



El desembarco argentino y el trabajo de los criadores

La introducción de Speckle Park en la Argentina comenzó a tomar forma a través de iniciativas privadas orientadas a incorporar genética de Canadá, tanto mediante embriones como a través de material seminal de reproductores seleccionados. Los primeros 58 embriones ingresaron en 2023 de mano de la familia Ojea Rullán y Cabaña La Juanita.



La creación de la Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park, a mediados de 2024, permitió organizar el trabajo de los primeros interesados, establecer pautas de selección y avanzar en la inscripción de los animales.



En junio de 2025, la entidad informó la incorporación de 240 embriones provenientes de vientres seleccionados y unas 2.000 dosis de semen de toros canadienses, que se sumaron al material genético ingresado anteriormente para conformar una base fundacional de la raza en el país.



En paralelo, la asociación avanzó en la organización de sus registros genealógicos junto con la Sociedad Rural Argentina y en el desarrollo de herramientas para la evaluación genética de los animales.



Las primeras presentaciones públicas permitieron comenzar a mostrar los resultados de ese trabajo. La raza participó en Palermo en 2025 y 2026, con ejemplares que despertaron interés entre productores y visitantes.



Para Ojea Rullán, el desafío ahora es ampliar esa difusión y generar más oportunidades para que los ganaderos conozcan sus atributos y evalúen su posible incorporación a los rodeos.



