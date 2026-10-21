Este sábado se realizará una nueva edición de la Caminata Rosa

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama este sábado desde las 14 se realizará en el Parque Eseverri una nueva edición de la tradicional Caminata Rosa, que cuenta con la organización de LALCEC Olavarría y el acompañamiento del gobierno municipal

La propuesta contará con una clase de gimnasia previa, a cargo de profesoras del staff de Deportes Municipal, para luego iniciar la caminata propiamente dicha por el sendero de este espacio verde, donde además se realizará un taller abierto a toda la comunidad.

La participación es libre, gratuita y abierta a toda la familia, con la invitación para todos aquellos y aquellas que se sumen a la propuesta de asistir con una prenda o algún detalle de color rosa.

El cáncer de mama se puede diagnosticar precozmente, es decir, antes de que se note algún síntoma. Las posibilidades de curación de los cánceres de mama que se detectan en su etapa inicial son prácticamente del 95%.

La técnica utilizada y mundialmente aceptada es la mamografía, que consiste en una radiografía de las mamas, capaz de detectar lesiones en estadios muy incipientes de la enfermedad. Además, es muy importante realizarse periódicamente, además de la mamografía, el autoexamen y en caso de palpar o ver algo raro recurrir de forma inmediata al médico.

Todo el material informativo referido a la Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama se encuentra disponible en el micrositio oficial de Octubre Rosa en www.olavarria.gov.ar. Información sobre controles, síntomas, factores de riesgo, hábitos saludables, mitos y verdades, videos e instructivos de cómo realizar un autoexamen mamario se pueden encontrar en el sitio web (clic aquí).

A la par, el Circuito Rosa continuará con distintas actividades y el cronograma de controles previstos para todo el mes de octubre.