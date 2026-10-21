La venta de inmuebles sigue amesetada, con una importante retracción interanual

Pese al fondeo de los créditos hipotecarios con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y la baja de las tasas bancarias, el mercado inmobiliario bonaerense mostró en el tercer trimestre del año una baja en la venta de inmuebles según un informe publicado por la agencia DIB.

Durante el período julio - agosto - septiembre se realizaron 37.381 operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires, una caída del 8% con respecto al mismo período de 2025. En parte esa merma se sustentó en un septiembre de mayor descenso: un 10% en comparación con el año pasado.

“Los próximos meses serán importantes. Allí van a incidir cuestiones como la evolución del crédito, las condiciones generales del mercado y, fundamentalmente, la confianza necesaria para que las decisiones de inversión vuelvan a traducirse en más operaciones”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi.

El fondeo de los créditos hipotecarios con recursos de la Anses hizo que las inmobiliarias detectan más consultas de compradores que buscan acceder a una vivienda con financiación, mientras que varios bancos ofrecen condiciones más competitivas. Sin embargo, el impacto concreto sobre las escrituras todavía requiere tiempo y podría comenzar a notarse hacia fin de año.

Por ello, en el tercer trimestre del año se cerraron en la Provincia 4902 operaciones mediante esta herramienta crediticia, mientras que el año pasado habían sido 6896. La caída, muy marcada, fue del 28,9%. En la comparación septiembre con agosto, en cambio, se verificó un aumento del 12%.

Si se toman las 37.381 operaciones del tercer trimestre, el 13,1% se hicieron a través de créditos hipotecarios. Las cifras actuales quedan, por el momento, 3 puntos por debajo de las de 2025 y lejos de la demanda que se generó en 2017 cuando el mercado llegó a concretar el 24% de las ventas mediante hipotecas.

El panorama local

Llevado a lo local, un operador inmobiliario consultado por este medio pintó la situación con dos conceptos en una misma frase: “Estamos trabajando, no nos quedamos con los brazos cruzados, pero el mercado está tranquilo”.

Hizo una clara diferenciación entre dos rubros del sector: “El alquiler de locales comerciales está muy mal, en cambio tenemos algunas ventas, ya sea por crédito bancarios o ventas particulares”

“Voy buscando las maneras, tratando de meter el lomo” para afrontar el contexto y reveló que, pese a no dedicarse al sector, “en los últimos días vendí un camión”.

Otro operador reconoció que “la venta viene bastante más floja que el año pasado. Hasta hace un par de meses estaba más flojo que ahora. Ahora por lo menos hay consulta, algunas ventas se hacen, que rondan entre los 30 y los 40 mil dólares”.

Identificó estas transacciones como compraventas chicas, departamentos de un dormitorio, algún lote, propiedades chicas. “Pero está mucho más bajo el movimiento que el año pasado” insistió.

“El crédito empuja un poco, pero un poco. Es más el trabajo que nos genera que lo que realmente se hace. El Banco Nación tiene frenado un montón de peticiones de créditos y la gente sigue insistiendo porque para muchos es la única opción” analizó y acotó: “Pero a nosotros nos genera más dolor de cabeza de lo que nos da”.

“Algunos pocos suertudos o insistentes pueden llegar a acceder al crédito. Muchos terminan claudicando en el intento porque se cansan de insistir, de las peticiones exageradas que te pide el banco y desisten” concluyó.

Un tercer consultado, de los más tradicionales, reconoció que “con respecto a las ventas, el mercado está relativamente en una meseta. En relación al año pasado son casi iguales; algunos meses un poco mejor, otros puede bajar un poco, pero hay líneas de créditos, los chicos jóvenes están recurriendo a ellos para adquirir la vivienda, hay inversores que todavía compran para después tener una rentabilidad”.

Los alquileres muestran una tendencia que una oferta en crecimiento y una demanda en retroceso: “Quizás hoy el inquilino tiene muchas más opciones que hace un año atrás, ya que hay más propiedades en alquiler, tanto casas como departamentos y al haber tanta oferta los valores de los alquileres se mantienen”.