Los Lobizones ganaron una final anticipada y medalla de bronce en natación

Los Lobizones dieron este miércoles en horas de la mañana un paso clave en sus aspiraciones de llegar a la final de los Juegos Bonaerenses en la categoría +70 de newcon tras vencer en la final al equipo local por 2 sets a 0.

El balance al mediodía de los representantes olavarrienses tuvo en este juego uno de los datos más destacados. El triunfo fue con parciales 15-11 y 15/6 y este jueves desde las 12.40 cerrará la fase de grupos ante Roque Pérez.

La primera medalla de este miércoles fue una de bronce, para Luis María Draghi en la categoría mayores 50 metros estilo libre multi-clase motores S5.

En otros resultados de la mañana la dupla Sub 14 de pádel se impuso a su similar de Castelli por un doble 6-0; el equipo de básquetbol 3x3 Sub 18 masculino cayó 16 a 10 con Lincoln; el Sub 16 masculino cayó con el siempre poderoso elenco bahiense 21 a 20 y 3x3 femenino Sub 16 también perdió, 12 a 8 en su partido con Chivilcoy.

La dupla de beach vóley femenino derrotó 2 sets a 0 a Ituzaingó; el equipo de básquetbol femenino Sub 18 derrotó 21-0 a Ramallo y en tenis se registraron dos victorias: en la categoría Sub 18 femenino por 6-0 y 6-2 ante la representante de Castelli y el Sub 18 masculino superó la eliminatoria al no presentarse su rival.