Fútbol Local: golearon Racing y Loma Negra y se ilusionan con el “1”

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 10° fecha con dos cotejos y victorias para los nuevos líderes de la tabla de posiciones.

En el Domingo Colasurdo, Racing goleó 3 a 0 a Ferro en una nueva edición del “Clásico moderno” que tuvo poco de vistoso, pero el “Chaira” supo aprovechar sus chances de gol.

Uriel Mormando, Jonathan Galmez Parra y Pablo Mujica marcaron los goles del vencedor que aseguró la victoria a pocos minutos antes del final.

Fue claro el dominio racinguista en la primera mitad que, en la única situación de peligro que generó, logró abrir el marcador. Uriel Mormando a los 28´ apareció con un violento remate para la primera diferencia.

En el complemento, Ferro intentó con poca idea y cuando el tiempo comenzaba a ser un aliado para los dirigidos por Carlos Tavare, comenzó a inquietar, pero Arista respondió de gran manera. Primero a un remate de Soto y luego a Rivas.

El “Carbonero” regaló metros en su intención de no perder el invicto y en dos contragolpes bien ejecutados, la visita sentenció la historia.

A los 85´, Izaguirre y Kolman no pudieron definir en un contragolpe bien guiado por Marin, pero desde ese córner, Jonathan Galmez Parra apareció desde afuera del área y festejó y a los 88´, Pablo Mujica ganó en velocidad, llegó al área y definió para sentenciar la goleada.

Por otro lado, en el Tete Di Carlo, Loma Negra goleó 6 a 0 a Colonias y Cerros. Los goles del “Celeste” fueron de Lautaro Diuono, Matías Da Rosa en 2 oportunidades, Braian Luna, Claudio Giménez y Yael Román.

A falta de una fecha para el final de la Fase Regular, el “Chaira” y el equipo de Villa Alfredo Fortabat son líderes de la tabla con 24 puntos.

Síntesis Ferro – Racing:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Adrián Deber

Ferro (0): Franco Vedelini; Gastón Borda (E. Sbardolini), Santiago Saénz Buruaga, Alan Benítez (F. Soto), Fabrizio Romero; Juan Álvarez (M. Vales), Mathias Boungiorno, Ramón Sánchez, Ramón Galotti (G. Rivas), Pehuén Valenzuela, Thiago Andreu. DT- Rubén Istillarte

Racing (3): Nicolás Arista; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro (A. Palmieri), Gonzalo Izaguirre (S. Álvarez), Bernardo Pérez Ramírez; Jonathan Galmez Parra, Manuel Scacheri, Nadir Hadad (S. Izaguirre), Uriel Mormando (T. Kolman): Pablo Mujica, Fermín Kolman (Q. Marín). DT- Carlos Tavare

Amonestados: Borda, Andreu (FCFCS); Galmez Parra, Mormando, Mujica (RAC)

Expulsados: no hubo

Goles: 28´ PT Uriel Mormando (RAC); 40´ ST Jonathan Galmez Parra (RAC); 42´ ST Pablo Mujica (RAC)