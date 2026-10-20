Gamondi, protagonista en la victoria de Argentina en la América Pádel Cup

Teo Gamondi integró la Selección Argentina que venció a Chile en la Semifinal de la América Pádel Cup que se completó el último fin de semana.

El equipo nacional se impuso por un contundente 9 a 0 ante Chile y aseguró su clasificación a la final de la América Padel Cup.

En el Premium APA Center, ratificó su protagonismo en el pádel continental y dominó la serie de semifinales de principio a fin y consiguió los nueve puntos en disputa, con una actuación sólida que le permitió mantener el invicto y sellar su pase a la definición del certamen.

El olavarriense Teo Gamondi fue uno de los protagonistas de la clasificación, con participación en dos de los encuentros de la máxima categoría.

Gamondi disputó el cuarto punto de la serie, en la modalidad de dobles mixto, junto a Belén Mosca en lo que fue la primera de sus presentaciones. La dupla argentina se impuso a los chilenos Francisca Curtze y Daniel Salinas por 6-4, 2-6 y 6-0.

Luego, el olavarriense, junto a Antonio Graupera, vencieron a Daniel Salinas y Alonso Villavicencio por un categórico 6-2 y 6-0, para sellar el 9-0 definitivo y confirmar el pase a la definición continental.

La final de la América Pádel Cup se disputará en diciembre y Argentina que contó con dos olavarrienses en diferentes instancias, enfrentará a Brasil que derrotó a México.