Con un emotivo acto, Sierras Bayas comenzó a celebrar sus 147 años

En la mañana de este martes se llevó a cabo el acto oficial por el 147º Aniversario de la localidad de Sierras Bayas, en la Plaza 17 de Octubre.



El mismo fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la presencia del delegado Alejandro Pereira, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Bernardo Baldino, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, la coordinadora de Turismo Mercedes Silva Quintero, la directora del Hospital de Sierras Bayas Dra. Victoria Viglianchino, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputpo, la concejal Lucía Palacios, representantes de las distintas entidades de la comunidad, bomberos voluntarios, centro de jubilados, abanderados y escoltas de las instituciones educativas de Sierras Bayas.

Sierras Bayas fue fundada el 20 de octubre de 1879 como un enclave minero en el Sistema de Tandilia, tomando su nombre del color amarillento de la dolomita. Convertida en polo cementero a mediados del siglo XX, es hoy una de las localidades más emblemáticas del Partido.



En el marco de su discurso, el intendente Maximiliano Wesner expresó su alegría por celebrar un nuevo aniversario de “esta localidad tan pujante, que siempre nos convoca desde la producción, desde el trabajo y desde la historia”.



El jefe comunal destacó la puesta en valor del Centro Cultural y del Museo para resguardar la historia de los pioneros y de los pueblos originarios, y subrayó que “por sobre todas las cosas, lo más bello que tiene Sierras Bayas es su gente”.



Uno de los momentos más emotivos del acto fue la entrega de un reconocimiento en memoria de Rolando Cañete, un hombre que supo construir su historia entre dos lugares, nació en Espigas y la vida lo trajo hacia Sierras Bayas, en la fábrica donde fue construyendo una trayectoria que formó parte de la identidad de la localidad. Desde el año 2015 integró el Rotary Club Sierras Bayas compartiendo el ideal de servir y de tender una mano por el bienestar de los demás.

Dicha mención especial fue entregada a su esposa Patricia Dietrich, quien estuvo acompañada por familiares y compañeros del Rotary de Rolando Cañete, quienes recordaron el enorme legado que dejó en la comunidad sierrabayense.



Más festejos



El programa por el 147º Aniversario de Sierras Bayas continuará este sábado 24 con la Noche de Gala en el Centro Cultural, que incluirá un homenaje por el 110° aniversario del Foot Ball Club de Sierras Bayas, entrega de distinciones y presentaciones de Jazz, Tango, Folclore y Coro. Luego se compartirá un brindis en el Centro de Jubilados y Pensionados “Los Amigos”.



El domingo 25, en tanto, se celebrará por partida doble con el aniversario y una nueva edición de la Fiesta del Choripán Serrano en la bicisenda “Javier Ouda”, en pleno corazón de Sierras Bayas.

