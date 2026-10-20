Descarrilamiento provocó un corte de tránsito en la avenida Colón

Una formación de Ferrosur que se dirigía a la ciudad de Las Flores descarrilló este martes alrededor de las 9 de la mañana a la altura del puente de la avenida Colón.

El incidente provocó alteraciones en el tránsito de la zona, que suele ser importante a esta hora del día, lo cual obligó a un corte para permitir las labores del personal de la empresa subsidiaria de Loma Negra.

Según uno de los encargados de las labores remover el vagón que se salió de las vías demandará unas cuantas horas, aunque el tránsito en dirección al centro de la Ciudad y a la avenida Urquiza podría normalizarse en menos de una hora.

Para que ello ocurra deberán mover una parte de la formación que permaneció debajo del puente, mientras la máquina y el resto del convoy ya fue removido del lugar.